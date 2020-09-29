Вице-премьер РФ Григоренко сменил Силуанова в руководстве ВТБ

Дмитрий Григоренко избран стал главой набсовета ВТБ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Вице-премьер, глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко [уроженец Нижневартовска] стал главой наблюдательного совета ВТБ. Об этом сообщается на сайте банка.

«28 сентября состоялось первое после годового общего собрания акционеров очное заседание Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в новом составе. Председателем Наблюдательного совета единогласно избран Григоренко Дмитрий Юрьевич», — говорится в сообщении кредитной организации.

До вице-премьера эту должность занимал министр финансов РФ Антон Силуанов. 25 сентября, как напоминает RT, глава ведомства стал новым председателем наблюдательного совета Сбербанка.