Артюхов доложил вице-премьеру РФ о двух главных проблемах ЯНАО

Дмитрий Артюхов встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. В ходе совещания глава округа рассказал, как в регионе работают над самыми проблемными сферами — ремонтом дорог и строительством жилья. О встрече чиновников URA.RU сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Во время общения Артюхов презентовал Хуснуллину изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым жителям Севера позволят переезжать в крупные города из аварийного жилья в отделенных поселках. Вице-премьер одобрил инициативу и поручил Минстрою отработать нужные механизмы. Артюхов заверил федерального коллегу, что для властей ЯНАО «главной целью» является полная ликвидация аварийного жилфонда.

Помимо этого, Хуснуллин поддержал работу ямальских чиновников по строительству дороги Надым — Салехард. «Значение открытия трассы для наших жителей трудно переоценить. Она впервые в истории свяжет Салехард с большой землей», — рассказал Артюхов вице-премьеру. Также они обсудили два мегапроекта, которые реализуются на Ямале — железнодорожный Северный широтный ход и дорога от Бованенково до Сабетты.

За две недели до этого Артюхов встречался с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. На встрече речь шла о борьбе с преступностью в ЯНАО. Медведев поручил губернатору развивать в регионе сеть камер наблюдения, умеющих распознавать лица людей. Уже спустя несколько дней власти Ямала выделили на это деньги.