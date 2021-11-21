Клава Кока выступила в Кремле в корсете и чулках. Видео

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Клава Кока выступила на концерте в честь дня рождения телеканала «Муз-ТВ» Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) выступила в Кремле на концерте в честь дня рождения телеканала «Муз-ТВ». Певица пришла на выступление в корсете и прозрачных чулках.

Артистка выступила на сцене Кремля в честь дня рождения телеканала «Муз-Тв». Певица надела кружевной корсет и прозрачные черные чулки. Сверху девушка накинула черный плащ, а на шею повязала бант. Видео в таком образе с подтанцовкой она опубликовала в своем instagram-аккаунте.

Ранее Клава Кока попала в рейтинг самых сексуальных россиянок. Певица заняла в топе 86 место.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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