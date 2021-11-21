Клава Кока выступила на концерте в честь дня рождения телеканала «Муз-ТВ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) выступила в Кремле на концерте в честь дня рождения телеканала «Муз-ТВ». Певица пришла на выступление в корсете и прозрачных чулках.

Артистка выступила на сцене Кремля в честь дня рождения телеканала «Муз-Тв». Певица надела кружевной корсет и прозрачные черные чулки. Сверху девушка накинула черный плащ, а на шею повязала бант. Видео в таком образе с подтанцовкой она опубликовала в своем instagram-аккаунте.

Ранее Клава Кока попала в рейтинг самых сексуальных россиянок. Певица заняла в топе 86 место.