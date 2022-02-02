Представители вузов раскрыли формат обучения в крупных городах

В вузах многих крупных городов запланирован дистанционный формат обучения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студенты многих высших учебных заведений в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, после окончания зимних каникул будут переведены на дистанционный режим занятий. Об этом стало известно от представителей вузов.

Во избежание распространения коронавируса ряд вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов по окончании зимних каникул не вернут студентов в аудитории, передают «Известия» сообщения от представителей вузов. По словам ректора Российского университета дружбы народов (РУДН) Олега Ястребова, учебный план данного университета составляется таким образом, что в период с 7 по 27 февраля будут проходить в основном только лекционные занятия. Практические занятия запланированы для тех студентов, которые приехали на подготовительный факультет в этом учебном году. Таких студентов 200, сообщил Ястребов.

Учащиеся медицинского университета РУДН также будут переведены на дистант. Однако сообщается, что 180 студентов и 50 ординаторов отправят на помощь врачам в красных зонах. В МГУ решение о формате обучения для студентов примут в ближайшие дни. Формат обучения и пропускную систему подберут для каждого факультета отдельно, сообщили в пресс-службе вуза. Что касается Уральского и Казанского федеральных университетов, там обучение запланировано в смешанном формате.

Весенний семестр в УРФУ начнется с 14 февраля. Уже известно, что для лекций будут выделены отдельные дни, а на физкультуру студентам придется ходить самостоятельно. Государственные экзамены и защиты дипломов запланированы в очном формате.

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