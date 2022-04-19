Касперский прилетел на помощь свердловским властям. Фото

19 апреля 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Евгений Касперский основал компанию «Лаборатория Касперского» в 1997 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава компании «Лаборатория Касперского» встретился в Екатеринбурге с заместителем губернатора Свердловской области Дмитрием Иониным и с министром цифрового развития Михаилом Пономарьковым. Властям интересно изучить опыт российских разработчиков, тем более, в новых экономических условиях, сообщил корреспонденту URA.RU Дмитрий Ионин. «С Евгением Касперским мы давно договаривались встретиться. Нам интересен опыт компании не только в вопросах защиты информации, но и комплексного обеспечения безопасности при проведении крупных мероприятий. Практика показала, что ориентация на внешние продукты уязвима, поэтому мы стараемся взаимодействовать со всеми крупными игроками на рынке IT», — рассказывает Дмитрий Ионин. В каких именно проектах задействуют наработки «Лаборатории Касперского», собеседник не уточнил. Однако Ионин добавил, что тема информационной безопасности и в целом цифровизации является сейчас одной из приоритетных. «Лаборатория Касперского» основана в 1997 году. Помимо антивирусного программного обеспечения компания занимается разработкой других программных продуктов. Евгений Касперский в правительстве Свердловской области с Дмитрием Иониным Фото из telegram-канала Дмитрия Ионина Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Глава компании «Лаборатория Касперского» встретился в Екатеринбурге с заместителем губернатора Свердловской области Дмитрием Иониным и с министром цифрового развития Михаилом Пономарьковым. Властям интересно изучить опыт российских разработчиков, тем более, в новых экономических условиях, сообщил корреспонденту URA.RU Дмитрий Ионин. «С Евгением Касперским мы давно договаривались встретиться. Нам интересен опыт компании не только в вопросах защиты информации, но и комплексного обеспечения безопасности при проведении крупных мероприятий. Практика показала, что ориентация на внешние продукты уязвима, поэтому мы стараемся взаимодействовать со всеми крупными игроками на рынке IT», — рассказывает Дмитрий Ионин. В каких именно проектах задействуют наработки «Лаборатории Касперского», собеседник не уточнил. Однако Ионин добавил, что тема информационной безопасности и в целом цифровизации является сейчас одной из приоритетных. «Лаборатория Касперского» основана в 1997 году. Помимо антивирусного программного обеспечения компания занимается разработкой других программных продуктов.