На тюменской трассе водитель из ХМАО насмерть сбил пешехода

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель «УАЗа» сбил 58-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
«В десятом часу вечера на 398-м километре трассы автомобилем „УАЗ“ сбит 58-летний пешеход, он скончался на месте ДТП. Предварительно, мужчина шел по краю проезжей части дороги, световозвращающих элементов, позволяющих заранее заметить пешехода в темноте, на нем было», — говорится в сообщении ведомства.
Как рассказали в УГИБДД Тюменской области, погибший проживал ранее в Оренбурге и направлялся в Сургут. Водитель, который находился за рулем «УАЗа» в момент ДТП, оказался жителем Нижневартовска. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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