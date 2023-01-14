На тюменской трассе водитель из ХМАО насмерть сбил пешехода

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, трасса, дорога
ДТП произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель «УАЗа» сбил 58-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«В десятом часу вечера на 398-м километре трассы автомобилем „УАЗ“ сбит 58-летний пешеход, он скончался на месте ДТП. Предварительно, мужчина шел по краю проезжей части дороги, световозвращающих элементов, позволяющих заранее заметить пешехода в темноте, на нем было», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали в УГИБДД Тюменской области, погибший проживал ранее в Оренбурге и направлялся в Сургут. Водитель, который находился за рулем «УАЗа» в момент ДТП, оказался жителем Нижневартовска. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель «УАЗа» сбил 58-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «В десятом часу вечера на 398-м километре трассы автомобилем „УАЗ“ сбит 58-летний пешеход, он скончался на месте ДТП. Предварительно, мужчина шел по краю проезжей части дороги, световозвращающих элементов, позволяющих заранее заметить пешехода в темноте, на нем было», — говорится в сообщении ведомства. Как рассказали в УГИБДД Тюменской области, погибший проживал ранее в Оренбурге и направлялся в Сургут. Водитель, который находился за рулем «УАЗа» в момент ДТП, оказался жителем Нижневартовска. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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