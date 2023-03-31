Полпред Якушев призвал готовиться к новым санкциям

31 марта 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Уральские предприятия должны быть готовы к новым санкциям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Санкции, которые ввели страны Евросоюза в отношении России — не последние, и предприятия Уральского федерального округа должны быть готовы к новым ограничениям. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, видео опубликовано в telegram-канале полпредства. «[Из-за санкций] предприятия поменяли логистику, нашли новые рынки сбыта, перестроили производства, но сказать, что мы сняли риски на 100%, мы не можем. Риски еще существуют. Мы прекрасно знаем о том, что наверняка это не последний пакет санкций, которые нам объявят. И мы должны быть к этому готовы и пытаться эти риски хеджировать», — отметил Якушев. При этом он добавил, что с вызовами прошлого года предприятия справились — поменяли логистику, нашли новые рынки сбыта, перестроили производства. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции против российской стороны. Всего было введено десять пакетов ограничений, которые затронули цены на поставляемые энергоресурсы, а также импорт и экспорт различных

Санкции, которые ввели страны Евросоюза в отношении России — не последние, и предприятия Уральского федерального округа должны быть готовы к новым ограничениям. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, видео опубликовано в telegram-канале полпредства. «[Из-за санкций] предприятия поменяли логистику, нашли новые рынки сбыта, перестроили производства, но сказать, что мы сняли риски на 100%, мы не можем. Риски еще существуют. Мы прекрасно знаем о том, что наверняка это не последний пакет санкций, которые нам объявят. И мы должны быть к этому готовы и пытаться эти риски хеджировать», — отметил Якушев. При этом он добавил, что с вызовами прошлого года предприятия справились — поменяли логистику, нашли новые рынки сбыта, перестроили производства. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции против российской стороны. Всего было введено десять пакетов ограничений, которые затронули цены на поставляемые энергоресурсы, а также импорт и экспорт различных