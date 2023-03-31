В аэропорту Кольцово на девять часов задержали самолет авиакомпании «Азимут», летящий в Минеральные Воды (Ставропольский край) через Магнитогорск (Челябинская область). Согласно онлайн-табло на сайте Кольцово, лайнер должен был вылететь из Екатеринбурга 31 марта в 23:05, теперь же вылет состоится утром 1 апреля.
«Рейс А4-664 Екатеринбург-Магнитогорск-Минеральные Воды задержан в аэропорту Кольцово. Вылет самолета состоится 1 апреля в 8:20», — следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.
Точная причина задержки данного рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на момент публикации новости не получен.
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