31 марта 2023

В Кольцово задержали лайнер, летящий в Минеральные Воды через Магнитогорск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово". Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, кольцово
Рейс «Азимута» задержали в уральской столице на девять часов Фото:

В аэропорту Кольцово на девять часов задержали самолет авиакомпании «Азимут», летящий в Минеральные Воды (Ставропольский край) через Магнитогорск (Челябинская область). Согласно онлайн-табло на сайте Кольцово, лайнер должен был вылететь из Екатеринбурга 31 марта в 23:05, теперь же вылет состоится утром 1 апреля.

«Рейс А4-664 Екатеринбург-Магнитогорск-Минеральные Воды задержан в аэропорту Кольцово. Вылет самолета состоится 1 апреля в 8:20», — следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.

Точная причина задержки данного рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на момент публикации новости не получен.

Самолет, согласно онлайн-табло, вылетит утром 1 апреля
Самолет, согласно онлайн-табло, вылетит утром 1 апреля

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В аэропорту Кольцово на девять часов задержали самолет авиакомпании «Азимут», летящий в Минеральные Воды (Ставропольский край) через Магнитогорск (Челябинская область). Согласно онлайн-табло на сайте Кольцово, лайнер должен был вылететь из Екатеринбурга 31 марта в 23:05, теперь же вылет состоится утром 1 апреля. «Рейс А4-664 Екатеринбург-Магнитогорск-Минеральные Воды задержан в аэропорту Кольцово. Вылет самолета состоится 1 апреля в 8:20», — следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. Точная причина задержки данного рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на момент публикации новости не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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