Депутат Госдумы назвал скрытую причину лесных пожаров

Депутат Госдумы Валеев: в регионах с высокой пожарной опасностью нет дождей

15 июня 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Несколько лет некоторые регионы РФ страдают от отсутствия дождей, считает Эрнест Валеев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Отсутствие в некоторых регионах России в последние годы достаточного количества осадков стало создавать особую пожароопасную ситуацию, при которой начинают гореть леса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «В последние несколько лет подряд очень мало воды. Для северов, например, это характерно, для Тюменской области. Обычно практически все низины в половодье затапливались. А в последние годы из-за малого количества воды, из-за того, что наводнений нет, практически все эти низменные пойменные места (оказывается под водой в периоды половодья или паводков, — прим. URA.RU) весной представляют собой особую пожарную опасность, потому что трава высокая, она высыхает. Ее водой не затопило. Плюс еще осадков нет. Плюс к этому, безусловно, еще множество фактов, когда идет пренебрежение правилами пожарной безопасности, когда опахивание населенных пунктов проводится чисто формально, добавим сюда еще неосвоенные сельхозугодия. Все это вкупе с климатическими условиями представляет очень высокую пожарную опасность», — объяснил Эрнест Валеев. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что в законодательном плане для борьбы с лесными пожарами в России сделано очень много. «Я почти все годы, пока работают в Госдуме, а это уже достаточно много лет накопилось, занимался, в том числе, законодательным обеспечением пожарной безопасности. В плане правового обеспечения, могу вас заверить, сделано очень много. Практически сегодня уже пробелов нет. Есть проблемы с финансированием всех этих мероприятий — но это уже больше от состояния экономики может зависеть. Есть также простое пренебрежение правилами, которое в целом свойственно всем нам на Руси», — добавил Валеев. По данным пресс-службы департамента недропользования и природных ресурсов ЮГРЫ, в Кондинском районе проходит ликвидация одного ландшафтного возгорания на площади трех гектаров и шести на площади 51 гектара. Всего с начала сезона в округе потушено 130 ландшафтных пожаров, 206 лесных, пять на территории заповедников. За неделю площадь возгораний в Свердловской области сократилась на 92 процента. Ранее в Минприроды России сообщили URA.RU, что в этом году для оперативного реагирования на лесные пожары был изменен порядок действий. В первые 24 часа подключается муниципальный уровень, далее региональный, свыше 74 часов — федеральный, Авиалесоохрана, МЧС РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отсутствие в некоторых регионах России в последние годы достаточного количества осадков стало создавать особую пожароопасную ситуацию, при которой начинают гореть леса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «В последние несколько лет подряд очень мало воды. Для северов, например, это характерно, для Тюменской области. Обычно практически все низины в половодье затапливались. А в последние годы из-за малого количества воды, из-за того, что наводнений нет, практически все эти низменные пойменные места (оказывается под водой в периоды половодья или паводков, — прим. URA.RU) весной представляют собой особую пожарную опасность, потому что трава высокая, она высыхает. Ее водой не затопило. Плюс еще осадков нет. Плюс к этому, безусловно, еще множество фактов, когда идет пренебрежение правилами пожарной безопасности, когда опахивание населенных пунктов проводится чисто формально, добавим сюда еще неосвоенные сельхозугодия. Все это вкупе с климатическими условиями представляет очень высокую пожарную опасность», — объяснил Эрнест Валеев. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что в законодательном плане для борьбы с лесными пожарами в России сделано очень много. «Я почти все годы, пока работают в Госдуме, а это уже достаточно много лет накопилось, занимался, в том числе, законодательным обеспечением пожарной безопасности. В плане правового обеспечения, могу вас заверить, сделано очень много. Практически сегодня уже пробелов нет. Есть проблемы с финансированием всех этих мероприятий — но это уже больше от состояния экономики может зависеть. Есть также простое пренебрежение правилами, которое в целом свойственно всем нам на Руси», — добавил Валеев. По данным пресс-службы департамента недропользования и природных ресурсов ЮГРЫ, в Кондинском районе проходит ликвидация одного ландшафтного возгорания на площади трех гектаров и шести на площади 51 гектара. Всего с начала сезона в округе потушено 130 ландшафтных пожаров, 206 лесных, пять на территории заповедников. За неделю площадь возгораний в Свердловской области сократилась на 92 процента. Ранее в Минприроды России сообщили URA.RU, что в этом году для оперативного реагирования на лесные пожары был изменен порядок действий. В первые 24 часа подключается муниципальный уровень, далее региональный, свыше 74 часов — федеральный, Авиалесоохрана, МЧС РФ.