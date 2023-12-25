В ХМАО сняты ограничения движения на «трассе смерти»

В ХМАО сняты ограничения движения на автодорогах P-404, в направлении Нефтеюганск — Сургут и Сургут — Лянтор. Об этом сообщает пресс-служба Управления автомобильных дорог Югры.
«На автомобильной дороге Р-404 км 842-886, Р-404 км 950 в направлении г. Нефтеюганск ограничения движения сняты для всех транспортных средств. Ограничение движения сняты для всех видов транспорта на автомобильной дороге Нефтеюганск-Сургут км 42-59», — сообщает пресс-служба Управления. Ограничения также сняты на участке 27-60 км трассы Сургут — Лянтор.
Ранее URA.RU сообщало, что федеральную «трассу смерти» в Тюмени и ХМАО перекрыли из-за гололеда. На участке образовался затор, люди ждали снятия ограничений более четырех часов.
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