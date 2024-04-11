Путин займется ликвидацией последствий паводков в РФ

11 апреля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин следит за ситуацией с паводками в РФ в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин проконтролирует ликвидацию последствий паводков на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «Мы ожидаем, что где-то в течение часа он выйдет на видеоконференцсвязь с руководителем правительственной комиссии [главой МЧС Александром] Куренковым, с министром строительства [Иреком] Файзуллиным и с тремя губернаторами трех регионов, которые подверглись затоплению в большей степени», — заявил Песков. Он отметил, что российский лидер продолжает работать в Кремле и следить за ситуацией с паводками и координировать министров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин проконтролирует ликвидацию последствий паводков на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «Мы ожидаем, что где-то в течение часа он выйдет на видеоконференцсвязь с руководителем правительственной комиссии [главой МЧС Александром] Куренковым, с министром строительства [Иреком] Файзуллиным и с тремя губернаторами трех регионов, которые подверглись затоплению в большей степени», — заявил Песков. Он отметил, что российский лидер продолжает работать в Кремле и следить за ситуацией с паводками и координировать министров.