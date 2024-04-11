Путин займется ликвидацией последствий паводков в РФ

Президент России Владимир Путин проконтролирует ликвидацию последствий паводков на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.
«Мы ожидаем, что где-то в течение часа он выйдет на видеоконференцсвязь с руководителем правительственной комиссии [главой МЧС Александром] Куренковым, с министром строительства [Иреком] Файзуллиным и с тремя губернаторами трех регионов, которые подверглись затоплению в большей степени», — заявил Песков. Он отметил, что российский лидер продолжает работать в Кремле и следить за ситуацией с паводками и координировать министров.
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