Путин займется ликвидацией последствий паводков в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин следит за ситуацией с паводками в РФ в Кремле Фото:

Президент России Владимир Путин проконтролирует ликвидацию последствий паводков на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.

«Мы ожидаем, что где-то в течение часа он выйдет на видеоконференцсвязь с руководителем правительственной комиссии [главой МЧС Александром] Куренковым, с министром строительства [Иреком] Файзуллиным и с тремя губернаторами трех регионов, которые подверглись затоплению в большей степени», — заявил Песков. Он отметил, что российский лидер продолжает работать в Кремле и следить за ситуацией с паводками и координировать министров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин проконтролирует ликвидацию последствий паводков на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «Мы ожидаем, что где-то в течение часа он выйдет на видеоконференцсвязь с руководителем правительственной комиссии [главой МЧС Александром] Куренковым, с министром строительства [Иреком] Файзуллиным и с тремя губернаторами трех регионов, которые подверглись затоплению в большей степени», — заявил Песков. Он отметил, что российский лидер продолжает работать в Кремле и следить за ситуацией с паводками и координировать министров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...