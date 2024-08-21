УрФО стремится выполнить указ Путина по обеспечению граждан жильем

Полпред президента Якушев: в УрФО за 2024 год превышен объем сдачи нового жилья

21 августа 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

В 2024 году в УрФО ввели 5,4 млн кв. метров жилья Фото: Илья Московец © URA.RU За семь месяцев 2024 года объем ввода многоквартирного жилья в УрФО превысил 11,7 млн квадратных метров. Федеральный округ идет к тому, чтобы выполнить указ президента РФ Владимира Путина по обеспечению каждого жителя к 2030 году площадью не менее 33 квадратных метров. Об этом заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. «Объем строительства многоквартирного жилья в УрФО превысил 11,7 млн квадратных метров. В текущих условиях перед стройкомплексом стоит задача сохранения набранных темпов развития для достижения показателей, установленных указом президента. Это обеспечение каждого жителя общей площадью не менее 33 квадратных метра к 2030 году и не менее 38 квадратных метра к 2036 году», — подчеркнул Владимир Якушев, его цитирует telegram-канал пресс-службы УрФО. По данным полпредства, с января по июль 2024 года больше всего жилья было сдано в эксплуатацию в ХМАО-Югра (381,3 тысячи квадратных метров) и в Курганской области (234,9 тысяч квадратных метров). В целом по округу за семь месяцев было введено 5,4 млн квадратных метров жилья, что, по данным Росстата, на 7,4% выше уровня 2023 года. Наибольший прирост в строительстве показывают Курганская и Тюменская области. Рост темпов сдачи жилья там составил 18% и на 23% соответственно. В целом в УрФО, добавили в полпредстве, сейчас строится 1 119 многоквартирных домов. Практически все (99,6%) возводится в рамках проектного финансирования по счетам эскроу (через специальный безопасный расчетный счет). Как ранее сообщало URA.RU, в Екатеринбурге с начала 2024 года объем строительства вырос на 25%. При этом увеличилась и средняя цена квадратного метра — с 137,7 тысяч рублей до 146,3 тысяч рублей (+6,5%). Данными делился один из застройщиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За семь месяцев 2024 года объем ввода многоквартирного жилья в УрФО превысил 11,7 млн квадратных метров. Федеральный округ идет к тому, чтобы выполнить указ президента РФ Владимира Путина по обеспечению каждого жителя к 2030 году площадью не менее 33 квадратных метров. Об этом заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. «Объем строительства многоквартирного жилья в УрФО превысил 11,7 млн квадратных метров. В текущих условиях перед стройкомплексом стоит задача сохранения набранных темпов развития для достижения показателей, установленных указом президента. Это обеспечение каждого жителя общей площадью не менее 33 квадратных метра к 2030 году и не менее 38 квадратных метра к 2036 году», — подчеркнул Владимир Якушев, его цитирует telegram-канал пресс-службы УрФО. По данным полпредства, с января по июль 2024 года больше всего жилья было сдано в эксплуатацию в ХМАО-Югра (381,3 тысячи квадратных метров) и в Курганской области (234,9 тысяч квадратных метров). В целом по округу за семь месяцев было введено 5,4 млн квадратных метров жилья, что, по данным Росстата, на 7,4% выше уровня 2023 года. Наибольший прирост в строительстве показывают Курганская и Тюменская области. Рост темпов сдачи жилья там составил 18% и на 23% соответственно. В целом в УрФО, добавили в полпредстве, сейчас строится 1 119 многоквартирных домов. Практически все (99,6%) возводится в рамках проектного финансирования по счетам эскроу (через специальный безопасный расчетный счет). Как ранее сообщало URA.RU, в Екатеринбурге с начала 2024 года объем строительства вырос на 25%. При этом увеличилась и средняя цена квадратного метра — с 137,7 тысяч рублей до 146,3 тысяч рублей (+6,5%). Данными делился один из застройщиков.