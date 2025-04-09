09 апреля 2025

Петербургские «Подписные издания» силовики проверили на запрещенную литературу

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе проверки силовики изъяли из магазина несколько десятков книг
В ходе проверки силовики изъяли из магазина несколько десятков книг Фото:

В Петербурге прошла проверка в одном из самых известных книжных магазинов города, «Подписные издания» на Литейном проспекте. Рейд был инициирован после поступивших жалоб на наличие в продаже литературы, содержащей элементы экстремистской идеологии. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

«Силовики нагрянули в легендарные „Подписные издания“. Проверку в одном из главных книжных Питера устроили после жалоб на литературную запрещёнку», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке».

Жалобы поступили на литературу, содержащую элементы ЛГБТ-идеологии (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). В ходе проверки силовики изъяли из магазина несколько десятков книг, которые, по их мнению, содержали запрещенные материалы.

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В Петербурге прошла проверка в одном из самых известных книжных магазинов города, «Подписные издания» на Литейном проспекте. Рейд был инициирован после поступивших жалоб на наличие в продаже литературы, содержащей элементы экстремистской идеологии. Об этом сообщает «Mash на Мойке». «Силовики нагрянули в легендарные „Подписные издания“. Проверку в одном из главных книжных Питера устроили после жалоб на литературную запрещёнку», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Жалобы поступили на литературу, содержащую элементы ЛГБТ-идеологии (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). В ходе проверки силовики изъяли из магазина несколько десятков книг, которые, по их мнению, содержали запрещенные материалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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