Петербургские «Подписные издания» силовики проверили на запрещенную литературу

В Петербурге прошла проверка в одном из самых известных книжных магазинов города, «Подписные издания» на Литейном проспекте. Рейд был инициирован после поступивших жалоб на наличие в продаже литературы, содержащей элементы экстремистской идеологии. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
«Силовики нагрянули в легендарные „Подписные издания“. Проверку в одном из главных книжных Питера устроили после жалоб на литературную запрещёнку», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке».
Жалобы поступили на литературу, содержащую элементы ЛГБТ-идеологии (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). В ходе проверки силовики изъяли из магазина несколько десятков книг, которые, по их мнению, содержали запрещенные материалы.
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