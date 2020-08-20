21 августа познакомимся с любимой книгой Билла Гейтса и заглянем на онлайн-вечеринку титанов электронной музыки. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В последний день рабочей недели мы взяли на себя смелось не просто предложить вам что-то интересное, но и постараться расширить ваш кругозор и увлечь чем-то новым. Из рекомендаций URA.RU сегодня вы узнаете: как сделать из обычного бутерброда британский суперфуд, почему стакан наполовину полон, что скрывают панельки и где она — другая Москва. Время наших рекомендаций — уральское (+2 к Москве).

Что сделать до работы?

Позавтракать бутербродом. Слишком просто? А если это знаменитый домашний сэндвич Гордона Рамзи (именитый английский шеф-повар и ресторатор)? 5 простых шагов, чтобы не просто позавтракать, но и научиться готовить самый вкусный в мире бутерброд.

Что сделать в обед?

Устали от однообразных онлайн-прогулок и выучили Google карты наизусть? Мы нашли для вас совершенно новый маршрут для онлайн-прогулки по Москве, созданный Еврейским музеем, центром толерантности и современными художниками. Онлайн-карта «Бахметьевский гараж и вокруг него» , включает в себя памятники советского конструктивизма, признанные шедевры авангарда и малоизвестные постройки, почти незаметные на фоне современной городской застройки.

Познакомиться с книгой, которая стала non-fiction №1 в июле и была названа «самой важной книгой в жизни» самим Биллом Гейтсом! Книга Ханса Рослинга « Фактологичность. Десять причин наших заблуждений о мире — и почему все не так плохо, как кажется» — это попытка автора изменить способ мышления людей, умерить их иррациональные страхи и перенаправить их энергию в конструктивное русло.

Что сделать вечером?

Немного поучиться и послушать о трендах в писательстве и дизайне. В 23:00 институт Стрелка приглашает подключиться к паблик-току с известными художниками из Украины и России и узнать, как писать хорошие тексты в это непростое время, составлять графики о коронавирусе, разбирая противоречивые сводки, и посвятить жизнь наследию СССР.

А в 01:00 состоится онлайн-вечеринка по случаю выхода нового альбома группы Erasure. Ветераны британского синти-попа проведут прямую трансляцию своего концерта из Минска , а заодно отпразднуют 35 лет с момента своего создания. В сети уже появился клип с новым синглом титанов электроники и нестареющих провокаторов Erasure: