В последний день рабочей недели мы взяли на себя смелось не просто предложить вам что-то интересное, но и постараться расширить ваш кругозор и увлечь чем-то новым. Из рекомендаций URA.RU сегодня вы узнаете: как сделать из обычного бутерброда британский суперфуд, почему стакан наполовину полон, что скрывают панельки и где она — другая Москва. Время наших рекомендаций — уральское (+2 к Москве).
Что сделать до работы?
Позавтракать бутербродом. Слишком просто? А если это
Что сделать в обед?
Устали от однообразных онлайн-прогулок и выучили Google карты наизусть? Мы нашли для вас совершенно новый маршрут для онлайн-прогулки по Москве, созданный Еврейским музеем, центром толерантности и современными художниками.
Познакомиться с книгой, которая стала non-fiction №1 в июле и была названа «самой важной книгой в жизни» самим Биллом Гейтсом! Книга Ханса Рослинга «
Что сделать вечером?
Немного поучиться и послушать о трендах в писательстве и дизайне. В 23:00 институт Стрелка приглашает подключиться к
А в 01:00 состоится онлайн-вечеринка по случаю выхода нового альбома группы Erasure. Ветераны британского синти-попа проведут
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