Что связывает мужа Собчак и маньяка?

Чтобы в конце рабочей недели не закопаться в накопившихся делах советуем вам обязательно обратить внимание на нашу сегодняшнюю подборку: тут и завтраки для ленивых, и мировые премьеры игр и кино, интересные подкасты и даже скандальный фестиваль. Отвлекаемся, развлекаемся и готовимся к насыщенным выходным вместе с новыми рекомендациями URA.RU!
Что сделать утром?
Утро пятницы начнем красиво и вкусно. Поможет нам в этом Айна Гартен — американская писательница кулинарных книг, создатель своего известного продуктового бренда и ведущая тв-шоу о еде. На сайте известной всему миру писательницы множество рецептов из простых ингредиентов с красивыми фотографиями. Поэтому если вы не хотите ничего готовить, можно просто
Что сделать днем?
Возрадуйтесь, любители виртуальной реальности и видеоигр! Вчера в 23:00 состоялось торжественное открытие
Не любите игры и онлайн-форматы мероприятий? Тогда
Что сделать вечером?
Вечером последнего рабочего дня предлагаем вам познакомиться с нашумевшей российской кинопремьерой. В онлайн-прокате появился новый отечественный сериал Константина Богомолова по мотивам истории самого известного маньяка России. Детективный
Бонус для тех, кто по счастливой случайности оказался в эту пятницу в Москве: проложите свой путь к кинотеатру «Октябрь» и загляните на мировую премьеру «Ночи пожирателей рекламы», которая в этом году начнет своё шествие по миру из нашей столицы. Зрителям Киноцентра «Октябрь» предстоит первыми увидеть более 400 рекламных шедевров: новинки рекламного искусства, ролики с участием звезд мировой величины, самые скандальные, шокирующие и захватывающие ролики со всех уголков планеты!
План на выходные мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно также из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в