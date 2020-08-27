Что связывает мужа Собчак и маньяка?

Константин Богомолов представил новый сериал про самого известного русского маньяка. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Чтобы в конце рабочей недели не закопаться в накопившихся делах советуем вам обязательно обратить внимание на нашу сегодняшнюю подборку: тут и завтраки для ленивых, и мировые премьеры игр и кино, интересные подкасты и даже скандальный фестиваль. Отвлекаемся, развлекаемся и готовимся к насыщенным выходным вместе с новыми рекомендациями URA.RU!

Что сделать утром?

Утро пятницы начнем красиво и вкусно. Поможет нам в этом Айна Гартен — американская писательница кулинарных книг, создатель своего известного продуктового бренда и ведущая тв-шоу о еде. На сайте известной всему миру писательницы множество рецептов из простых ингредиентов с красивыми фотографиями. Поэтому если вы не хотите ничего готовить, можно просто посмотреть соблазнительные фотографии завтраков и забежать за ними в ближайшую кофейню.

Что сделать днем?

Возрадуйтесь, любители виртуальной реальности и видеоигр! Вчера в 23:00 состоялось торжественное открытие Gamescom 2020 — главного игрового события мира и крупнейшей выставки, которая в этом году стала еще доступнее и будет проходить в онлайн-формате до 30 августа. В ближайшие дни зрителям покажут не только лучшие игры, но также и мировые премьеры.

Не любите игры и онлайн-форматы мероприятий? Тогда новый подкаст Ферматы — для вас. Поговорим о новых форматах мероприятий, которые появились благодаря вынужденной изоляции, о том, как живут и зарабатывают музыканты и другие артисты на карантине, как создать бизнес внутри компьютерной игры, вернутся ли фестивали к обычному формату и о многом другом.

Что сделать вечером?

Вечером последнего рабочего дня предлагаем вам познакомиться с нашумевшей российской кинопремьерой. В онлайн-прокате появился новый отечественный сериал Константина Богомолова по мотивам истории самого известного маньяка России. Детективный сериал «Хороший человек» обещает быть не только захватывающим, но и познавательным, ведь авторы постарались не столько напугать зрителя, столько преподнести урок.

Бонус для тех, кто по счастливой случайности оказался в эту пятницу в Москве: проложите свой путь к кинотеатру «Октябрь» и загляните на мировую премьеру «Ночи пожирателей рекламы», которая в этом году начнет своё шествие по миру из нашей столицы. Зрителям Киноцентра «Октябрь» предстоит первыми увидеть более 400 рекламных шедевров: новинки рекламного искусства, ролики с участием звезд мировой величины, самые скандальные, шокирующие и захватывающие ролики со всех уголков планеты!