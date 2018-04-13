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13 апреля 2018
14:19  13 апреля 2018 0

Паралимпийская чемпионка с Урала засудила немецкое издание Bild

Спортсменка пыталась решить вопрос без судаФото: Михалина Лысова, Instagram

Шестикратная чемпионка паралимпийских игр, нижнетагильская лыжница Михалина Лысова, выиграла суд против немецкого таблоида Bild. Об этом сообщили на официальном сайте Паралимпийского комитета России.

По информации «Национальной службы новостей», спортсменка подала иск из-за статьи, в которой журналисты обвинили ее в приеме запрещенных препаратов. Газета опубликовала скандальную статью, назвав Лысову «русской, принимающей допинг». Материал вышел накануне Паралимпиады-2018 в Пхенчхане, сообщает «Русская планета». Лыжница попросила издание удалить публикацию и написать опровержение, однако Bild отказалось. Россиянке пришлось отстаивать свои права в Окружном суде Гамбурга, который, как писал телеканал 360, удовлетворил ее иск.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Михалина Лысова взяла серебро в гонке на 7,5 км с раздельным стартом классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх-2018. Атлетка финишировала с показателем 22 минуты 55,6 секунды.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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