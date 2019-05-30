Власти ХМАО назвали условие продажи акций Utair

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 12:08
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, utair, ютейр
Власти Югры ждут стабилизации финансового состояния авиакомпанииФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Проблемы у авиакомпании UTair

Власти Югры обсудят продажу акций авиаперевозчика Utair только после того, как финансовое положение компании стабилизируется. Об этом сообщил руководитель департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Анатолий Уткин.

«Как только экономика, в том числе данного хозяйствующего субъекта (авиакомпании Utair — прим. ред.), стабилизируется, вопрос [продажи акций] будет рассмотрен», — приводит ТАСС заявление Уткина.

Ханты-Мансийский автономный округ владеет 38,828% акций компаний. Другими акционерами Utair являются «Сургутнефтегаз» (через подконтрольную АО «АК-Инвест») — 50,1% и Тюменская область — 8,4%. По итогам 2018 года компания показала чистый убыток в 22 миллиарда рублей. Ранее компания просила кредиторов списать долг в 31,4 млрд рублей.

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