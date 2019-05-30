Власти ХМАО назвали условие продажи акций Utair

Власти Югры обсудят продажу акций авиаперевозчика Utair только после того, как финансовое положение компании стабилизируется. Об этом сообщил руководитель департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Анатолий Уткин.
«Как только экономика, в том числе данного хозяйствующего субъекта (авиакомпании Utair — прим. ред.), стабилизируется, вопрос [продажи акций] будет рассмотрен», — приводит ТАСС заявление Уткина.
Ханты-Мансийский автономный округ владеет 38,828% акций компаний. Другими акционерами Utair являются «Сургутнефтегаз» (через подконтрольную АО «АК-Инвест») — 50,1% и Тюменская область — 8,4%. По итогам 2018 года компания показала чистый убыток в 22 миллиарда рублей. Ранее компания просила кредиторов списать долг в 31,4 млрд рублей.