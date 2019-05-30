В Тюменской области за год (апрель 2018-2019) бензин в среднем вырос в цене практически на 5 рублей за литр. Это следует из данных отчета Тюменьстата. Если не будут приняты меры, то на рынке ожидается бензиновый кризис, заявил «URA.RU» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.
«Весь рост цен, на бензин и на другие нефтепродукты, который мы сейчас наблюдаем, он полностью спровоцирован деятельностью нашего правительства. Их ошибка в том, что они с одной стороны зафиксировали цены на наиболее массовые нефтепродукты — бензин и дизельное топливо. С другой стороны, подняли налоги на нефтепереработку в 1,5 раза. Это создало неразрешимые противоречия», — рассказал Танкаев.
По его словам, с 1 января этого года нефтепереработка в России на всех заводах стала убыточной. «Антипинский НПЗ находится в стадии банкротства, аналогичные заводы, такие как: Ильский, Яйский, Новошахтинский, находятся или в предбанкротном состоянии, или в стадии банкротства. Если они перестанут работать, то наш рынок потеряет от 10-15% всего бензина. Поскольку у нас потребление и производство бензина равно, а импорта нет, перспектива такая, что будет резкий дефицит», — добавил Танкаев.
Он подчеркнул, что единственным выходом из ситуации для стабилизации рынка является отмена акциза на бензин и дизельное топливо. «Если правительство не сделает этого, то будет бензиновый кризис», — отметил эксперт.
Получить оперативный комментарий в правительстве России не удалось, корреспондент направил официальный запрос. Ответ на момент публикации получен не был.
Ранее «URA.RU» сообщало, что цены на бензин на российских заправках могут вырасти в 2,5 раза. Причиной подорожания является банкротство Антипинского НПЗ.