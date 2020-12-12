12 декабря 2020

Пушков удивился Киеву, протестующему против российских санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Алексей Пушков указал на то, что Украина тоже неоднократно вводила санкции против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков удивлен реакцией Украины на санкции России против высокопоставленных украинских граждан. Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее российское правительство расширило список украинцев, на которых распространяются персональные санкции. Теперь в списке 849 имен. В их числе — экс-премьер Украины Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, напоминает «Национальная служба новостей».

«Удивлен протестом МИД Украины по поводу новых персональных санкций России против 849 украинцев. Киев первым ввел санкции в 2015 году против нескольких сотен граждан России, затем не раз пополнял список. А чего ждали?» — отметил он.

Тем временем отношения россиян и украинцев в последние недели стали накаляться еще сильнее. Например, украинцы не хотят, чтобы в их учебниках истории изображались российские солдаты. Министерство образования Украины уже обратилось к коллективу авторов украинского учебника за разъяснениями, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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