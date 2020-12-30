Доклинические испытания «антидота» показали его эффективность на 99% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 декабря, — 390-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 306-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 759 690, достигнув отметки в 82 281 573. Выздороветь из них удалось 58 760 111 пациентам (+546 092). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 811 196 человек (+15 867).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 20 216 991 человек. Следом идут Индия (10 267 283) и Бразилия (7 619 970). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 131 550.

Вакцина и лекарство

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой фазы клинических испытаний препарата для лечения коронавируса. Федеральное ведомство провело экспертизу доклинических исследований «антидота», и по ее результатам выдал разрешение на клинические испытания. На этом этапе ученые изучат безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, доклинические испытания лекарства показали его эффективность на 99%. Он подчеркнула, что если клинические испытания будут успешны, то российский «антидот» станет первым в мире противовирусным лекарством, непосредственно влияющим на вирус.

Употребление алкоголя после прививки от коронавируса снизит эффективность вакцины. Об этом URA.RU рассказали вирусологи Александр Чепурнов и Сергей Нетесов. Они отметили, что под воздействием алкоголя у человека изменяется работа иммунной системы.

Коронавирус в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскрыла, что за все время пандемии в России скончалось 70 921 человек от коронавируса. При этом по официальной статистике в России на данные момент зафиксировано 56 430 случаев смерти из-за новой инфекции в России. Она добавила, что еще 45 109 смертей учитываются как те, на которые коронавирус повлиял.

Комментируя это заявление, вирусолог Алексей Аграновский сказал, что нестыковки в статистике по количеству смертей от коронавируса будут происходить и дальше. Он считает, что полная картина будет примерно через полгода — год. В свою очередь профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ирина Шестакова отметила, что причиной смерти является первый из всех поставленных диагнозов, однако его первопричиной может являться как раз коронавирус, который стоит на втором месте.

COVID-паспорта появятся в России в 2021 году. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он отметил, что эти паспорта станут нормой. Люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, несут меньше риска для окружающих, чем остальные, подчеркнул глава РФПИ.

Ситуацию с коронавирусом в РФ пока нельзя однозначно назвать стабильной, многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также глава ведомства посоветовала людям, принимающим лекарства от COVID, не употреблять алкоголь даже в новогоднюю ночь. Такие препараты не совместимы со спиртным.

Коронавирус в мире

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сделает себе прививку от коронавируса, когда наступит ее очередь в рамках кампании вакцинации. В своем новогоднем обращении, которое было заранее опубликовано пресс-службой правительства, Меркель назвала вакцины от COVID-19 одним из «символов надежды» 2021 года.