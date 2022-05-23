Курганские погорельцы получат одежду от жителей Нового Уренгоя

23 мая 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

При пожаре в СНТ «Малиновка» сгорело 55 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Курганские погорельцы СНТ «Малиновка» и малообеспеченные семьи получат одежду и обувь от жителей Нового Уренгоя. Всего собрано 400 кг вещей, об этом URA.RU сообщили волонтеры чата «Помощь погорельцам г. Курган». «Жители Нового Уренгоя, узнав о пострадавших от лесных пожаров в Кургане, собрали 400 кг одежды и обуви через православный приход. Вещи не новые, но в отличном состоянии. Перевозкой вещей занимается транспортная компания „Кит“. В ближайшие дни волонтеры займутся сортировкой», — рассказала URA.RU координатор сбора Наталья Коротовских. В Курганском центре социальной помощи семье и детям URA.RU сообщили, что организация оказывает содействие в распределении вещей погорельцам, пострадавшим от пожара в СНТ «Малиновка», а также нуждающимся малообеспеченным семьям. Сортировка вещей пройдет в отделении центра 24 мая. Оставить заявку на получение вещей можно в telegram-чате «Помощь погорельцам г. Курган» или в центре помощи семьи и детям, пояснил URA.RU один из координаторов сбора. Как объяснил волонтер, вещи будут раздавать всю неделю, затем их отвезут в Юргамыш, где передадут местным нуждающимся. Ранее URA.RU писало, что из-за крупного пожара 28 апреля в СНТ «Малиновка» под Курганом сгорело 55 домов. Несколько семей с детьми остались без жилья. В этот же день в регионе был объявлен режим ЧС.

Курганские погорельцы СНТ «Малиновка» и малообеспеченные семьи получат одежду и обувь от жителей Нового Уренгоя. Всего собрано 400 кг вещей, об этом URA.RU сообщили волонтеры чата «Помощь погорельцам г. Курган». «Жители Нового Уренгоя, узнав о пострадавших от лесных пожаров в Кургане, собрали 400 кг одежды и обуви через православный приход. Вещи не новые, но в отличном состоянии. Перевозкой вещей занимается транспортная компания „Кит“. В ближайшие дни волонтеры займутся сортировкой», — рассказала URA.RU координатор сбора Наталья Коротовских. В Курганском центре социальной помощи семье и детям URA.RU сообщили, что организация оказывает содействие в распределении вещей погорельцам, пострадавшим от пожара в СНТ «Малиновка», а также нуждающимся малообеспеченным семьям. Сортировка вещей пройдет в отделении центра 24 мая. Оставить заявку на получение вещей можно в telegram-чате «Помощь погорельцам г. Курган» или в центре помощи семьи и детям, пояснил URA.RU один из координаторов сбора. Как объяснил волонтер, вещи будут раздавать всю неделю, затем их отвезут в Юргамыш, где передадут местным нуждающимся. Ранее URA.RU писало, что из-за крупного пожара 28 апреля в СНТ «Малиновка» под Курганом сгорело 55 домов. Несколько семей с детьми остались без жилья. В этот же день в регионе был объявлен режим ЧС.