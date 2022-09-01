Свердловский член ОПГ снабжал наркотиками челябинцев и пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд назначил Денису Соловьеву 18 лет колонии строгого режима Фото:

Суд отправил в колонию строгого режима, свердловчанина Дениса Соловьева, группа которого создавала тайники с наркотиками в Пермском крае, Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В Екатеринбурге к 18 годам лишения свободы приговорен участник преступного сообщества за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, группировка распространяла наркотики в Челябинской области, Пермском крае, а также еще в девяти регионах.

Соловьев забирал «закладки» с наркотиками, фасовал их на более мелкие партии и раскладывал для продажи. Одну из доз нашли в машине BMW. Силовики забрали несколько килограммов запрещенных веществ, среди которых был амфетамин.

Ранее в Свердловской области ужесточили наказание наркоторговцу Акбарджону Рахмонову, делавшему «закладки» с героином. Его отправили в колонию на 12 лет.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Суд отправил в колонию строгого режима, свердловчанина Дениса Соловьева, группа которого создавала тайники с наркотиками в Пермском крае, Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Екатеринбурге к 18 годам лишения свободы приговорен участник преступного сообщества за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, группировка распространяла наркотики в Челябинской области, Пермском крае, а также еще в девяти регионах. Соловьев забирал «закладки» с наркотиками, фасовал их на более мелкие партии и раскладывал для продажи. Одну из доз нашли в машине BMW. Силовики забрали несколько килограммов запрещенных веществ, среди которых был амфетамин. Ранее в Свердловской области ужесточили наказание наркоторговцу Акбарджону Рахмонову, делавшему «закладки» с героином. Его отправили в колонию на 12 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...