Свердловский член ОПГ снабжал наркотиками челябинцев и пермяков

01 сентября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Суд назначил Денису Соловьеву 18 лет колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд отправил в колонию строгого режима, свердловчанина Дениса Соловьева, группа которого создавала тайники с наркотиками в Пермском крае, Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Екатеринбурге к 18 годам лишения свободы приговорен участник преступного сообщества за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, группировка распространяла наркотики в Челябинской области, Пермском крае, а также еще в девяти регионах. Соловьев забирал «закладки» с наркотиками, фасовал их на более мелкие партии и раскладывал для продажи. Одну из доз нашли в машине BMW. Силовики забрали несколько килограммов запрещенных веществ, среди которых был амфетамин. Ранее в Свердловской области ужесточили наказание наркоторговцу Акбарджону Рахмонову, делавшему «закладки» с героином. Его отправили в колонию на 12 лет.

Суд отправил в колонию строгого режима, свердловчанина Дениса Соловьева, группа которого создавала тайники с наркотиками в Пермском крае, Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Екатеринбурге к 18 годам лишения свободы приговорен участник преступного сообщества за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, группировка распространяла наркотики в Челябинской области, Пермском крае, а также еще в девяти регионах. Соловьев забирал «закладки» с наркотиками, фасовал их на более мелкие партии и раскладывал для продажи. Одну из доз нашли в машине BMW. Силовики забрали несколько килограммов запрещенных веществ, среди которых был амфетамин. Ранее в Свердловской области ужесточили наказание наркоторговцу Акбарджону Рахмонову, делавшему «закладки» с героином. Его отправили в колонию на 12 лет.