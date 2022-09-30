Боевики Украины обстреляли город, которому помогают свердловчане

01 октября 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Против населения Макеевки применили артиллерию калибром 155 мм Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные формирования Украины обстреляли Червоногвардейский район Макеевки — города в Донецкой области, над которым взяла шефство Свердловская область. Об этом сообщает администрация Макеевки в telegram-канале. «Украинские боевики с позиций в Орловке ведут обстрел жилых кварталов Червоногвардейского района Макеевки. Против населения применяется артиллерия калибром 155 мм. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в сообщении мэрии. ВФУ не в первый раз обстреливают Макеевку. Так, один из ударов боевики нанесли в августе. До этого свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил территорию Донецкой народной республики, где договорился о помощи в восстановлении Макеевки. «Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам», — рассказывал Куйвашев.

Вооруженные формирования Украины обстреляли Червоногвардейский район Макеевки — города в Донецкой области, над которым взяла шефство Свердловская область. Об этом сообщает администрация Макеевки в telegram-канале. «Украинские боевики с позиций в Орловке ведут обстрел жилых кварталов Червоногвардейского района Макеевки. Против населения применяется артиллерия калибром 155 мм. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в сообщении мэрии. ВФУ не в первый раз обстреливают Макеевку. Так, один из ударов боевики нанесли в августе. До этого свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил территорию Донецкой народной республики, где договорился о помощи в восстановлении Макеевки. «Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам», — рассказывал Куйвашев.