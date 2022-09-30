30 сентября 2022

Боевики Украины обстреляли город, которому помогают свердловчане

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Обстрел на пл. Бакинских комиссаров. Донецк, осколок, обстрел
Против населения Макеевки применили артиллерию калибром 155 мм Фото:
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Вооруженные формирования Украины обстреляли Червоногвардейский район Макеевки — города в Донецкой области, над которым взяла шефство Свердловская область. Об этом сообщает администрация Макеевки в telegram-канале.

«Украинские боевики с позиций в Орловке ведут обстрел жилых кварталов Червоногвардейского района Макеевки. Против населения применяется артиллерия калибром 155 мм. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в сообщении мэрии.

ВФУ не в первый раз обстреливают Макеевку. Так, один из ударов боевики нанесли в августе. До этого свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил территорию Донецкой народной республики, где договорился о помощи в восстановлении Макеевки. «Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам», — рассказывал Куйвашев.

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Вооруженные формирования Украины обстреляли Червоногвардейский район Макеевки — города в Донецкой области, над которым взяла шефство Свердловская область. Об этом сообщает администрация Макеевки в telegram-канале. «Украинские боевики с позиций в Орловке ведут обстрел жилых кварталов Червоногвардейского района Макеевки. Против населения применяется артиллерия калибром 155 мм. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в сообщении мэрии. ВФУ не в первый раз обстреливают Макеевку. Так, один из ударов боевики нанесли в августе. До этого свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил территорию Донецкой народной республики, где договорился о помощи в восстановлении Макеевки. «Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам», — рассказывал Куйвашев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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