Рогов счел Зеленского самозванцем после его приезда в Запорожскую область

28 марта 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

В Запорожье никто из местного населения не ждал Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приезд президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области является самозванщиной. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Зеленский, посещая прифронтовые регионы, продолжает свое турне самопиара на смерти украинцев в угоду западным интересам. Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье — самозванщина», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, никто из местного населения не ждал Зеленского. «Его там ненавидят», — заявил Рогов. Ранее стало известно, что Зеленский посетил позиции ВСУ в Запорожье. Куда именно приезжал украинский лидер не сообщается, передает MK RU. По словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои резервы и технику в Запорожскую область, чтобы начать наступление. При этом он уточнил, что у российской армии есть все необходимые ресурсы для отражения вражеской атаки, передает телеканал 360.

Приезд президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области является самозванщиной. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Зеленский, посещая прифронтовые регионы, продолжает свое турне самопиара на смерти украинцев в угоду западным интересам. Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье — самозванщина», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, никто из местного населения не ждал Зеленского. «Его там ненавидят», — заявил Рогов. Ранее стало известно, что Зеленский посетил позиции ВСУ в Запорожье. Куда именно приезжал украинский лидер не сообщается, передает MK RU. По словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои резервы и технику в Запорожскую область, чтобы начать наступление. При этом он уточнил, что у российской армии есть все необходимые ресурсы для отражения вражеской атаки, передает телеканал 360.