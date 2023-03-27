27 марта 2023

Рогов счел Зеленского самозванцем после его приезда в Запорожскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
В Запорожье никто из местного населения не ждал Владимира Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Приезд президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области является самозванщиной. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Зеленский, посещая прифронтовые регионы, продолжает свое турне самопиара на смерти украинцев в угоду западным интересам. Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье — самозванщина», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, никто из местного населения не ждал Зеленского. «Его там ненавидят», — заявил Рогов.

Ранее стало известно, что Зеленский посетил позиции ВСУ в Запорожье. Куда именно приезжал украинский лидер не сообщается, передает MK RU. По словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои резервы и технику в Запорожскую область, чтобы начать наступление. При этом он уточнил, что у российской армии есть все необходимые ресурсы для отражения вражеской атаки, передает телеканал 360.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Приезд президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области является самозванщиной. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Зеленский, посещая прифронтовые регионы, продолжает свое турне самопиара на смерти украинцев в угоду западным интересам. Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье — самозванщина», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, никто из местного населения не ждал Зеленского. «Его там ненавидят», — заявил Рогов. Ранее стало известно, что Зеленский посетил позиции ВСУ в Запорожье. Куда именно приезжал украинский лидер не сообщается, передает MK RU. По словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои резервы и технику в Запорожскую область, чтобы начать наступление. При этом он уточнил, что у российской армии есть все необходимые ресурсы для отражения вражеской атаки, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...