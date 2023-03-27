Рогов счел Зеленского самозванцем после его приезда в Запорожскую область

Приезд президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области является самозванщиной. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Зеленский, посещая прифронтовые регионы, продолжает свое турне самопиара на смерти украинцев в угоду западным интересам. Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье — самозванщина», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
По его словам, никто из местного населения не ждал Зеленского. «Его там ненавидят», — заявил Рогов.
Ранее стало известно, что Зеленский посетил позиции ВСУ в Запорожье. Куда именно приезжал украинский лидер не сообщается, передает MK RU. По словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои резервы и технику в Запорожскую область, чтобы начать наступление. При этом он уточнил, что у российской армии есть все необходимые ресурсы для отражения вражеской атаки, передает телеканал 360.
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Приезд президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области является самозванщиной. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Зеленский, посещая прифронтовые регионы, продолжает свое турне самопиара на смерти украинцев в угоду западным интересам. Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье — самозванщина», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, никто из местного населения не ждал Зеленского. «Его там ненавидят», — заявил Рогов. Ранее стало известно, что Зеленский посетил позиции ВСУ в Запорожье. Куда именно приезжал украинский лидер не сообщается, передает MK RU. По словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои резервы и технику в Запорожскую область, чтобы начать наступление. При этом он уточнил, что у российской армии есть все необходимые ресурсы для отражения вражеской атаки, передает телеканал 360.