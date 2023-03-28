Тюменские пивовары ищут екатеринбуржца, которого проверят пивом и мемами

28 марта 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Успешно прошедшему стажировку обещают зарплату от 70 до 150 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Представители тюменского гриль-паба «ЕрмолаевЪ» (также является одним из крупнейших крафтовых производителей пива в Тюменской области) вскоре откроют свой филиал в Екатеринбурге. В настоящий момент они находятся в поисках управляющего, которому предлагают пивную стажировку. Информация об этом появилась на сервисе по поиску работу hh.ru. «Мы открываем свой первый гриль-паб „ЕрмолаевЪ“ в Екатеринбурге и поэтому ищем главного человека, который вместе с нами пройдет путь от открытия до успешной реализации проекта и сможет передать дух нашего френдли-сервиса», — заявляют пивовары. От кандидата требуется опыт работы управляющим от трех лет, знание всех областей работы ресторана и смешных мемов. Зарплату обещают от 70 до 150 тысяч рублей на руки. Для того чтобы лучше погрузиться в бизнес, соискателю предлагают на неделю приехать в Тюмень ради стажировки и выпить пива с владельцами за счет компании. Пивовары обещают официальное трудоустройство, высокую зарплату, шестидневную рабочую неделю, частичную оплату съемной квартиры и смешные мемы в ответ. Ранее тюменские рестораторы обратили внимание на екатеринбургских поваров и решили переманить их на работу в свой регион. Они пообещали кандидату 160 тысяч рублей и возможность проявить себя в новом гастропроекте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители тюменского гриль-паба «ЕрмолаевЪ» (также является одним из крупнейших крафтовых производителей пива в Тюменской области) вскоре откроют свой филиал в Екатеринбурге. В настоящий момент они находятся в поисках управляющего, которому предлагают пивную стажировку. Информация об этом появилась на сервисе по поиску работу hh.ru. «Мы открываем свой первый гриль-паб „ЕрмолаевЪ“ в Екатеринбурге и поэтому ищем главного человека, который вместе с нами пройдет путь от открытия до успешной реализации проекта и сможет передать дух нашего френдли-сервиса», — заявляют пивовары. От кандидата требуется опыт работы управляющим от трех лет, знание всех областей работы ресторана и смешных мемов. Зарплату обещают от 70 до 150 тысяч рублей на руки. Для того чтобы лучше погрузиться в бизнес, соискателю предлагают на неделю приехать в Тюмень ради стажировки и выпить пива с владельцами за счет компании. Пивовары обещают официальное трудоустройство, высокую зарплату, шестидневную рабочую неделю, частичную оплату съемной квартиры и смешные мемы в ответ. Ранее тюменские рестораторы обратили внимание на екатеринбургских поваров и решили переманить их на работу в свой регион. Они пообещали кандидату 160 тысяч рублей и возможность проявить себя в новом гастропроекте.