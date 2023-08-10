Житель ХМАО похитил у тобольских пенсионеров 600 тысяч рублей

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Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, сквер, пенсионер, скамейка, старики, лес, лавка, парк, бабушка
Пенсионерам предлагали «отмазать» от уголовной ответственности их родственников, якобы виновных в совершении смертельного ДТП Фото:

Житель ХМАО похитил у двух пенсионерок из Тобольска 600 тысяч рублей. Мужчина был курьером в распространенной схеме с родственниками, попавшими в смертельное ДТП, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя ХМАО-Югра. Он похитил денежные средства у двух пожилых женщин 89 и 72 лет, общая сумма ущерба составляет 600 тысяч рублей». — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина действовал не один. Его соучастники представлялись сотрудниками полиции или свидетелями, звонили пенсионерам и сообщали ложную информацию о том, что их родственники являются виновниками ДТП, в которых пострадали люди. Чтобы избежать уголовной ответственности.пострадавшим предлагали заплатить крупные суммы. Обвиняемый приезжал в качестве курьера и забирал деньги.

Тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказало о мошенниках, которые заставили тюменскую пенсионерку продать квартиру.

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Житель ХМАО похитил у двух пенсионерок из Тобольска 600 тысяч рублей. Мужчина был курьером в распространенной схеме с родственниками, попавшими в смертельное ДТП, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя ХМАО-Югра. Он похитил денежные средства у двух пожилых женщин 89 и 72 лет, общая сумма ущерба составляет 600 тысяч рублей». — говорится в сообщении. Известно, что мужчина действовал не один. Его соучастники представлялись сотрудниками полиции или свидетелями, звонили пенсионерам и сообщали ложную информацию о том, что их родственники являются виновниками ДТП, в которых пострадали люди. Чтобы избежать уголовной ответственности.пострадавшим предлагали заплатить крупные суммы. Обвиняемый приезжал в качестве курьера и забирал деньги. Тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказало о мошенниках, которые заставили тюменскую пенсионерку продать квартиру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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