Челябинские ученые научились прогнозировать развитие рака щитовидной железы

Ученые Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) в Челябинске научились прогнозировать развитие рака щитовидной железы. Онколог, доцент кафедры общей хирургии вуза Сергей Лукьянов 29 июля объяснил URA.RU, что новый подход помогает оценить степень риска развития метастазов у данных пациентов.
«Рак щитовидной железы развивается медленно. В некоторых странах, таких как Япония и Южная Корея, небольшие опухоли размером менее одного сантиметра не подлежат хирургическому вмешательству. Однако даже микрокарциномы могут иногда привести к метастазам. Поэтому важно заранее понимать, будет ли заболевание развиваться негативно. Прогнозировать риск прогрессирования мы научились на основании анализа молекулярно-генетических изменений в опухоли», — сообщил URA.RU Лукьянов.
Методика построена на возможностях нейросетей. Ведущий эндокринологический центр из Москвы предоставил истории болезней 200 пациентов. Выборку для построения модели разделили на две части: обучающую и тестовую. С помощью одной искусственный интеллект выявлял взаимосвязи, с помощью другой — подтверждал свою состоятельность.
«Часто решением проблемы выступают генетические исследования. Однако в этом случае надо учитывать сотни и даже тысячи влияющих факторов. Человек этого сделать не в состоянии, а нейросеть обучиться может. Что наши программисты в ЮУГМУ вместе с коллегами из Новосибирского госуниверситета и попытались сделать», — уточнил собеседник URA.RU.
В ходе исследования система сформировала прогнозы для 100 пациентов. При этом чувствительность системы достигла 100%, спрогнозировав все случаи, где возникли метастазы. Однако точность прогноза составила 50% за счет того, что у половины пациентов, кому ИИ предсказал ухудшение, просто вовремя успели прооперировать, и негативное развитие болезни не успело произойти.
Проект финансировался за счет государственных средств, предоставленных Минздравом РФ и Минобрнауки страны. Продолжительность исследований составила три года. По словам Лукьянова, методика пока не готова к широкому внедрению в медицинскую практику, так как требует дополнительных утверждений. В будущем ученые направление прогнозирования планируют развивать.
В июне Лукьянов рассказал URA.RU об открытии нового маркера рака щитовидной железы. Это позволило челябинским медикам повысить эффективность анализов с 8 до 100%.
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