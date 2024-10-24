ВС РФ одолели ВСУ в Харьковской области: карта СВО 24 октября

Российская группировка «Запад» за последние сутки захватила 51 опорный пункт ВСУ и уничтожила шесть станций спутниковой связи Starlink на харьковском направлении. Ход военных действий и карта спецоперации на 24 октября — в материале URA.RU.
Харьковское направление
Группировка «Запад» за сутки захватила 51 опорный пункт ВСУ и уничтожила шесть станций спутниковой связи Starlink. Украинская армия потеряла 510 военнослужащих. Кроме того, были сбиты два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожены 13 беспилотников. Российские войска также атаковали временный пункт дислокации 77-й аэромобильной бригады ВСУ.
Курское направление
В Курской области ВСУ перебрасывал технику в район Новоивановки-Кругленького, потеряв несколько единиц на минах и от огня российской артиллерии, сообщает telegram-канал «Два майора». Дроны ВС РФ уничтожили украинскую бронетехнику. ВСУ контратакуют в районе Леонидово. Также в Глушковском районе уничтожена группа украинской пехоты.
Купянское направление
ВС РФ занимают позиции в Кругляковке. Также наблюдается продвижение восточнее Новосадового вдоль лесопосадок.
Часовоярское направление
В Часовом Яре идут тяжелые бои, охват ВС РФ города с севера и юга угрожает украинским силам, которые сосредоточены в районе многоэтажек и завода. ВСУ испытывают сложности с логистикой из-за размытых дорог.
Покровское направление
Российские войска прорвали оборону ВСУ в Селидово, захватив центр города и южную часть. В рядах украинской армии сообщают о потере контроля над Измайловкой, а российские силы расширяют контроль в Новоселидовке, что угрожает позициям ВСУ в Горняке.
Кураховское направление
Российские войска продолжают активные действия, нацеленные на установление контроля над Курахово, которое представляет собой стратегически важный узел обороны ВСУ. Позиции украинской армии в городе находятся под мощными ударами авиационных бомб.
Запорожское направление
Наблюдается усиление использования российской авиации. Также начинают активно использоваться реактивные системы залпового огня (РСЗО) для удара по позициям ВСУ.
Херсонское направление
Украинская армия проводит минирование поймы реки Днепр. ВСУ стараются усложнить перемещение российских военных подразделений.
Удары ВСУ
В поселке Октябрьский, расположенном в Белгородской области, с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство на территорию частного домовладения. Пострадал мужчина. В то же время, под ударами ВСУ оказались города Муром, Шебекино и Нежеголь.
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