Путин определил судьбу экс-губернаторов: «Работа у вас была не сахар»

18:53 02 ноября 2017 0

Всего в конце сентября-начале октября свои посты покинули сразу 11 глав регионов. Сегодня подавляющее большинство принял президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретился с экс-губернаторами, чьи отставки он принимал в конце сентября — начале октября. На встрече президент заявил, что все экс-губернаторы будут представлены к госнаградам. «Хотел с вами встретиться, чтобы поблагодарить за работу, которую вы проделали. Кто-то работал дольше, кто-то меньше, но все вы работали в сложных условиях. Условия были не сахар. Но вам удалось ситуацию сохранить, стабилизировать, непростая была задача. И социально-экономическая ситуация. И в целом вы сделали всё, что было в ваших силах, чтобы минимизировать негативные внешние воздействия», — заявил Путин на встрече.

Президент пообещал позаботиться о дальнейшей карьере бывших глав регионов. «Мы доработаем по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал, свой опыт, знания», — добавил президент.

Из 11 губернаторов-отставников на встрече не было только Андрея Турчака.

Турчак — один из трех бывших губернаторов, которые уже трудоустроены — стал и. о. секретаря генсовета «Единой России». Экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин — спецпредставителем президента в конгрессе финно-угорских народов, а бывший глава Орловской области Вадим Потомский — заместителем полпреда в Центральном федеральном округе. Это была самая масштабная серия отставок губернаторов за всю историю современной России.

Глава Псковской области Андрей Турчак стал последним отставником в сентябре—октябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча Путина с губернаторами-отставниками уже входит в традицию, считает политолог Андрей Колядин. «После февральских отставок Путин также встречался с губернаторами, которые покинули свои места. Президент берет курс на преемственность и показывает, что у него нет претензий к тем губернаторам, с которыми он встречается», — рассказал политолог «URA.RU». Он уверен, что в России закладывается традиция, по которой после потери места высокопоставленные чиновники не теряют все, что у них есть, а, наоборот, получают поддержку от федеральных властей в развитии своих способностей на других постах.

Встреча президента с отставниками связана с благодарностью президента, полагает политолог Глеб Кузнецов. «Это нормальная история. Людей надо поблагодарить за работу, сказать спасибо. Ведь речь идет об известных, значимых людях, которые развивали свои регионы, у которых большая личная история. Если бы их просто уволили и забыли — это было бы неправильно», — поделился мнением с «URA.RU» Кузнецов.

Губернаторы-отставники попали в кадровый резерв Кремля, полагает директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Отставка — это не приговор. Кремль принимает значимость такого ресурса, как отставники.

Экс-губернатор остается в кадровом резерве федеральной власти. Если нет очевидных криминальных претензий к главе субъекта, то он может рассчитывать на назначение

в администрации президента, в Совете Федерации или в крупную госкорпорацию», — рассказал Орлов «URA.RU».

По словам политолога, отставники так или иначе будут участвовать в жизни своих регионов и делиться опытом с новыми назначенцами. Глеб Кузнецов полагает, что в ряде регионов это может приобрести формы наставничества между ушедшим губернатором и недавно назначенным врио.

72% граждан согласны с тем, что президент имеет право сменить главу региона, если считает это нужным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сама кампания по обновлению губернаторского корпуса имела три ключевых цели: более эффективное, более регулярное и более дешевое управление, считает Орлов. «Кремль просто решил поставить новых людей, которые не связаны обязательствами с местными и федеральными элитами», — говорит политолог. Однако он уверен, что преемственность управления в регионах будет сохраняться.

Колядин подмечает, что в ряде регионов передача власти уже не раз проходила в конструктивном ключе. «Мы видели, как в Рязанской области при передаче власти между Олегом Ковалевым и Николаем Любимовым сложились теплые и спокойные взаимоотношения. В Свердловской области Евгений Куйвашев прибегал к помощи Эдуарда Росселя, который присутствовал с ним на встречах и был его доверенным лицом на выборах», — говорил Колядин.

Отметим, из 11 врио, назначенных президентом осенью, только двое были местными (Александр Усс в Красноярском крае и Дмитрий Азаров в Самарской области), остальные — «варяги». Как установил фонд «Общественное мнение» (ФОМ), большинство граждан не поняло смысл осенней ротации губернаторов. Лишь четверть опрошенных социологами видит разницу между врио и старыми главами регионов.

В феврале этого года Путин уже встречался с губернаторами-отставниками. Тогда отставки продолжались с 6 по 16 февраля, а 17 февраля президент встретился с пятью экс-губернаторами в Кремле. На встрече были анонсированы новые места работы для экс-губернаторов. В этот раз бывшие главы регионов ждали встречи с президентом три недели.