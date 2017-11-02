{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
18:53  02 ноября 2017 0

Путин определил судьбу экс-губернаторов: «Работа у вас была не сахар»

Три недели «отставники» пребывали в неопределенности. Какие сигналы наконец получили
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Всего в конце сентября-начале октября свои посты покинули сразу 11 глав регионов. Сегодня подавляющее большинство принял президентФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретился с экс-губернаторами, чьи отставки он принимал в конце сентября — начале октября. На встрече президент заявил, что все экс-губернаторы будут представлены к госнаградам. «Хотел с вами встретиться, чтобы поблагодарить за работу, которую вы проделали. Кто-то работал дольше, кто-то меньше, но все вы работали в сложных условиях. Условия были не сахар. Но вам удалось ситуацию сохранить, стабилизировать, непростая была задача. И социально-экономическая ситуация. И в целом вы сделали всё, что было в ваших силах, чтобы минимизировать негативные внешние воздействия», — заявил Путин на встрече.

Президент пообещал позаботиться о дальнейшей карьере бывших глав регионов. «Мы доработаем по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал, свой опыт, знания», — добавил президент.

Из 11 губернаторов-отставников на встрече не было только Андрея Турчака.

Турчак — один из трех бывших губернаторов, которые уже трудоустроены — стал и. о. секретаря генсовета «Единой России». Экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин — спецпредставителем президента в конгрессе финно-угорских народов, а бывший глава Орловской области Вадим Потомский — заместителем полпреда в Центральном федеральном округе. Это была самая масштабная серия отставок губернаторов за всю историю современной России.

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, турчак андрей
Глава Псковской области Андрей Турчак стал последним отставником в сентябре—октябре
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча Путина с губернаторами-отставниками уже входит в традицию, считает политолог Андрей Колядин. «После февральских отставок Путин также встречался с губернаторами, которые покинули свои места. Президент берет курс на преемственность и показывает, что у него нет претензий к тем губернаторам, с которыми он встречается», — рассказал политолог «URA.RU». Он уверен, что в России закладывается традиция, по которой после потери места высокопоставленные чиновники не теряют все, что у них есть, а, наоборот, получают поддержку от федеральных властей в развитии своих способностей на других постах.

Встреча президента с отставниками связана с благодарностью президента, полагает политолог Глеб Кузнецов. «Это нормальная история. Людей надо поблагодарить за работу, сказать спасибо. Ведь речь идет об известных, значимых людях, которые развивали свои регионы, у которых большая личная история. Если бы их просто уволили и забыли — это было бы неправильно», — поделился мнением с «URA.RU» Кузнецов.

Губернаторы-отставники попали в кадровый резерв Кремля, полагает директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Отставка — это не приговор. Кремль принимает значимость такого ресурса, как отставники.

Экс-губернатор остается в кадровом резерве федеральной власти. Если нет очевидных криминальных претензий к главе субъекта, то он может рассчитывать на назначение

в администрации президента, в Совете Федерации или в крупную госкорпорацию», — рассказал Орлов «URA.RU».

По словам политолога, отставники так или иначе будут участвовать в жизни своих регионов и делиться опытом с новыми назначенцами. Глеб Кузнецов полагает, что в ряде регионов это может приобрести формы наставничества между ушедшим губернатором и недавно назначенным врио.

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай". Красная Поляна, путин владимир
72% граждан согласны с тем, что президент имеет право сменить главу региона, если считает это нужным
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сама кампания по обновлению губернаторского корпуса имела три ключевых цели: более эффективное, более регулярное и более дешевое управление, считает Орлов. «Кремль просто решил поставить новых людей, которые не связаны обязательствами с местными и федеральными элитами», — говорит политолог. Однако он уверен, что преемственность управления в регионах будет сохраняться.

Колядин подмечает, что в ряде регионов передача власти уже не раз проходила в конструктивном ключе. «Мы видели, как в Рязанской области при передаче власти между Олегом Ковалевым и Николаем Любимовым сложились теплые и спокойные взаимоотношения. В Свердловской области Евгений Куйвашев прибегал к помощи Эдуарда Росселя, который присутствовал с ним на встречах и был его доверенным лицом на выборах», — говорил Колядин.

Отметим, из 11 врио, назначенных президентом осенью, только двое были местными (Александр Усс в Красноярском крае и Дмитрий Азаров в Самарской области), остальные — «варяги». Как установил фонд «Общественное мнение» (ФОМ), большинство граждан не поняло смысл осенней ротации губернаторов. Лишь четверть опрошенных социологами видит разницу между врио и старыми главами регионов.

В феврале этого года Путин уже встречался с губернаторами-отставниками. Тогда отставки продолжались с 6 по 16 февраля, а 17 февраля президент встретился с пятью экс-губернаторами в Кремле. На встрече были анонсированы новые места работы для экс-губернаторов. В этот раз бывшие главы регионов ждали встречи с президентом три недели.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров