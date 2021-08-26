Новая игра от Sony и фильм из России, покоривший критиков

В понедельник оценим новую игру и полезное социальное приложение Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Смягчить печаль от начала новой рабочей недели в первый ее день помогут наши новые онлайн-рекомендации из мира кино, музыки и игр. А еще — один социальный проект, который поможет сделать мир чуточку добрее. С легким настроением и верой в лучшее, начинаем:

Что сделать утром

Новая неделя — новая музыка. Начнем день неспеша под новую композицию Эда Ширана «Visiting Hours». Лиричная песня посвящена австралийскому музыкальному предпринимателю Майклу Гудински, который ушел из жизни в марте этого года. «Visiting Hours» войдет в новый альбом Эда Ширана «Equals», который выйдет 29 октября.

Что сделать днем

Днем советуем вам познакомиться с новым важным социальным приложением. Благотворительный фонд «Антон тут рядом» создал интерактивную карту, на которой отмечены места, дружелюбные к людям с расстройствами аутистического спектра. На карте можно найти как государственные организации, так и частные компании, которые помогают людям.

Что сделать вечером

Вечером можно расслабиться за новой популярной игрой. Компания Sony официально выпустила «Ghost of Tsushima: Director’s Cu». В переиздание вошли: дополнительная сюжетная линия, новая локация, экипировка, техники боя и враги. С обновлениями изменился и возрастной ценз — теперь он «17+».

И обязательно выделите время на знакомство с новым авторским кино из России, получившим приз за лучшую главную роль на фестивале в Локарно-2021 и похвалу от самого экстравагантного режиссера современности — Гаспара Ноэ. Это фильм «Герда» Натальи Кудряшовой — о девочке из провинции, живущей в суровых реалиях и ищущей своего «Кая» — образ преданности, любви и спасения.