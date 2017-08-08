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08 августа 2017
Главные новости 
21:00  08 августа 2017 0

Проекция с Путиным, Саакашвили вышел на митинг, Малахов прокомментировал уход. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Американцы верят в связь президентов двух державФото: Официальный сайт президента РФ

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Самое актуальное к этому часу:

Саакашвили вышел на митинг против России в Литве. Читайте, для чего на этот раз.

Малахов впервые прокомментировал уход с «Первого канала». Шоумен был краток, как никогда.

«Макфа» меняет структуру собственности. Юревич выводит «Макфу» и весь свой бизнес в офшоры.

Развод Абрамовича уже называют фиктивным. Мы знаем, почему ему было выгодно разыграть разрыв.

Мигрантов, напавших в лесу под Челябинском на бабушку с внуком, уволили с работы со скандалом.

Ну, и напоследок — немного политического юмора. На отеле Трампа в США появилась проекция с Путиным. Получилось забавно.

Полина Миклашевская
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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