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Саакашвили вышел на митинг против России в Литве. Читайте, для чего на этот раз.
Малахов впервые прокомментировал уход с «Первого канала». Шоумен был краток, как никогда.
«Макфа» меняет структуру собственности. Юревич выводит «Макфу» и весь свой бизнес в офшоры.
Развод Абрамовича уже называют фиктивным. Мы знаем, почему ему было выгодно разыграть разрыв.
Мигрантов, напавших в лесу под Челябинском на бабушку с внуком, уволили с работы со скандалом.
Ну, и напоследок — немного политического юмора. На отеле Трампа в США появилась проекция с Путиным. Получилось забавно.