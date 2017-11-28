21:02 28 ноября 2017 0

Искусственные острова в Персидском заливе напоминают карту Земли depositphotos.com

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Сегодня 28 ноября! И вот самое актуальное к этому часу:

Уральские губернаторы вернули себе московских политтехнологов для выборов. Последние шесть лет это считалось лишней тратой средств, но из-за высоких рисков предстоящей президентской кампании решили отступить от старых правил.

Скандал с допингом отбирает все больше медалей у героев Олимпиады Сочи — 2014. Спортивная общественность считает, что Россия не защищает своих олимпийцев. Рассказываем, что скрывается за спортивными скандалами и почему власть молчит.

Филипп Киркоров разоткровенничался с журналистами на кладбище в Екатеринбурге. Визит певца на кладбище превратился в настоящую пресс-конференцию.

За рождение первенца россиянам будут платить. Кстати, неплохие деньги.

«Меня били, а я думал: стану офицером и всю жизнь положу, чтобы в армии не было неуставщины». В Екатеринбурге новый командующий Центральным военным округом. Рассказываем, кто он, командир самого большого округа в России.

Мэр Нижнего Тагила нашел виноватых в негативном имидже города. Оказывается, виноваты Галустян и Петросян.

Отдых на Ямале, в Сургуте и Перми не кажется вам шикарным? А если вы узнаете, что это название искусственных островов, стоимость каждого из которых достигает 50 миллионов долларов? Думаем, вы измените свое мнение.