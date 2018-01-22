12:49 22 января 2018 5

Директоров учебных заведений Челябинска собирают на совещания после нападений на школьников. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В среду, 24 января, в Челябинске пройдет совещание с силовиками и руководителями школ, детских садов, а также учреждений дополнительного образования. Как сообщила на аппаратном совещании первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова, его главной темой станет обеспечение безопасности объектов с массовым пребыванием детей.

Котова подчеркнула, что совещание будет закрытым для прессы, передает корреспондент «URA.RU». Представители УМВД Челябинска и УМВД города в режиме видеоконференции проведут инструктаж для руководителей образовательных учреждений.

За последние дни всю страну потрясли новости о нападениях подростков на школы в разных регионах, в том числе и на Южном Урале. В одной из школ Сосновского района под Челябинском утром, 17 января, два старшеклассника на перемене устроили драку. Один из учеников вытащил нож и ударил одноклассника. Пострадавший госпитализирован в больницу с ранением грудной клетки.

Перед этим 15 января в Перми двое подростков зашли в четвертый класс школы № 127 и напали на учеников. Учительница попыталась защитить детей, однако сама серьезно пострадала. В общей сложности тогда с ранениями были госпитализированы учитель и 14 детей, в том числе и сами подростки, которые пытались зарезать друг друга.

После событий в школах Перми и под Челябинском эксперты заговорили об «эффекте подражания» и о том, что подобных событий надо ждать и в других регионах. Уже 19 числа подросток с топором и «коктейлем Молотова» напал на школу в Улан-Удэ, от его рук пострадали пять человек, одна из учениц до сих пор находится в коме.

В полиции сейчас склоняются к версии не об «эффекте подражания», а о новой социальной сети, толкающей подростков на агрессию на территории школ. Также в МВД заговорили о необходимости усилить охрану учебных заведений.