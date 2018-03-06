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06 марта 2018
18:41  06 марта 2018 3

На Ямале назначен новый начальник Росгвардии

Александра Борисенко сегодня представили новому коллективуФото: «Вести Ямал»

Александр Борисенко назначен новым начальником отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу. Сегодня, 6 марта, полковника полиции представили коллективу отдела Росгвардии по ЯНАО.

В первом интервью, которое приводит «Вести Ямал», новый начальник Росгвардии округа обозначил свои цели и задачи на новом посту. «Это борьба с экстремизмом, терроризмом, обеспечение безопасности общественной, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и контроль за оборотом оружия. Это одни из основных задач, которые стоят перед Росгвардией на сегодняшнее время. Но я думаю, что все эти задачи мы с успехом выполним», — рассказал журналистам полковник.

Александр Борисенко родом из Ишимского района Тюменской области. В органах внутренних дел работает с 1992 года. Занимал различные должности в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, уголовном розыске, службе собственной безопасности. Последние два года служил в территориальном управлении Росгвардии по Тюменской области.

Сергей Мороз
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