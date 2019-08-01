На терминал «Утренний» для «НОВАТЭКа» правительство России потратит 104 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«НОВАТЭК» и РЖД подключат своих лоббистов для борьбы за 100 млрд рублей от правительства России. Таким мнением с «URA.RU» поделился экономист Константин Селянин. Деньги могут пойти или на терминал «Утренний» на Ямале или на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ), часть которой пройдет через Челябинскую и Свердловскую области.

Правительство планирует выделить на терминал 104 млрд рублей, из них 100 млрд Минфин предложил взять из бюджета высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщает « Коммерсант ». Вопрос окончательно не решен.

«Все понимают, что проект на Ямале поддерживает „НОВАТЭК“ (Леонид Михельсон) и другие близкие к руководству страны люди, ВСМ поддерживает РЖД (Олег Белозеров). Возможен межличностный конфликт — руководители компаний меряются амбициями: кто больше может повлиять на правительство, президента, кто ближе и прочее», — считает Селянин.

Политолог и экономист Никита Масленников считает, что правительство отдаст предпочтение ямальскому проекту. «Однозначного решения по [финансированию] ВСМ нет, потому что нет экономического и финансового обоснования. По терминалу „Утренний“ — все гораздо понятнее и очевиднее. Мы укрепляемся на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ), который уже приобретает черты глобального», — уточнил он.

В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили, что любое изменение финансирования проекта увеличит нагрузку на региональный бюджет. «Поэтому мы ждем подтверждения информации для формирования позиции по этому вопросу», — сообщили «URA.RU» в правительства региона. Получить оперативные комментарии в пресс-службах РЖД, «НОВАТЭКа» и правительствах России и Свердловской области не удалось. Туда были отправлены запросы. На момент публикации ответы получены не были.