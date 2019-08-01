31 июля 2019

РЖД и «НОВАТЭК» поборются за внимание президента. На кону — два проекта на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Тюменской области и РЖД. Подписание соглашения. Тюмень
На терминал «Утренний» для «НОВАТЭКа» правительство России потратит 104 млрд рублейФото: Николай Бастриков © URA.RU

«НОВАТЭК» и РЖД подключат своих лоббистов для борьбы за 100 млрд рублей от правительства России. Таким мнением с «URA.RU» поделился экономист Константин Селянин. Деньги могут пойти или на терминал «Утренний» на Ямале или на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ), часть которой пройдет через Челябинскую и Свердловскую области.

Правительство планирует выделить на терминал 104 млрд рублей, из них 100 млрд Минфин предложил взять из бюджета высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщает «Коммерсант». Вопрос окончательно не решен.

«Все понимают, что проект на Ямале поддерживает „НОВАТЭК“ (Леонид Михельсон) и другие близкие к руководству страны люди, ВСМ поддерживает РЖД (Олег Белозеров). Возможен межличностный конфликт — руководители компаний меряются амбициями: кто больше может повлиять на правительство, президента, кто ближе и прочее», — считает Селянин.

Политолог и экономист Никита Масленников считает, что правительство отдаст предпочтение ямальскому проекту. «Однозначного решения по [финансированию] ВСМ нет, потому что нет экономического и финансового обоснования. По терминалу „Утренний“ — все гораздо понятнее и очевиднее. Мы укрепляемся на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ), который уже приобретает черты глобального», — уточнил он.

В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили, что любое изменение финансирования проекта увеличит нагрузку на региональный бюджет. «Поэтому мы ждем подтверждения информации для формирования позиции по этому вопросу», — сообщили «URA.RU» в правительства региона. Получить оперативные комментарии в пресс-службах РЖД, «НОВАТЭКа» и правительствах России и Свердловской области не удалось. Туда были отправлены запросы. На момент публикации ответы получены не были.

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