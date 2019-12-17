Губернатор Решетников ответил на вопрос об элитной квартире в Москве

Максим Решетников заявил, что указывал московскую квартиру в декларации о доходах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников подтвердил информацию о наличии у него московской квартиры. На вопрос о недвижимости глава региона ответил на пресс-конференции, которая транслировалась в Instagram.

«Квартира у меня с 2014 года, каждый год декларирую, вопросов не поступало из проверяющих органов. Пишите в прокуратуру и президенту, спрашивайте», — ответил Решетников на вопрос журналистов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Решетников якобы владеет квартирой в элитном московском доме в районе Якиманка. Стоимость данной квартиры оценили в 220 миллионов рублей.

Как ранее «URA.RU» сообщали в пресс-службе пермского губернатора, Решетников приобрел квартиру в Москве в 2014 году в ипотеку. При этом в ведомстве подчеркнули, что адрес этой квартиры им неизвестен, поэтому подтвердить данные о том, что она находится в элитном доме в Москве и стоит, соответственно, 220 миллионов рублей, не представляется возможным.