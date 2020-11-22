22 ноября 2020

Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами

© Служба новостей «URA.RU»
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В рейтинг вошли ЯНАО и ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше всего работников с зарплатами более 100 тысяч рублей в 2020 году оказалось на Крайнем Севере и в Москве. В рейтинг также попали два региона УрФО. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».

На первом месте в списке оказалась Чукотка, где более 40% работников получают от 100 тысяч рублей в месяц. Второе место занял Ямало-Hенецкий автономный округ (35%), третье — Москва (31,6%). Далее расположились Магаданская область (27,3%), Ненецкий автономный округ (25,8%), Сахалинская область (21,9%), Якутия (18,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (18,4%), Камчатка (18,4%) и Петербург (13,5%).

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в ЯНАО составляет 113 тысяч рублей, а в ХМАО — 77,9 тысяч. При этом президент России Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавируса десятки миллионов человек по всему миру могут оказаться за чертой бедности. А Минфин посоветовал россиянам целях повышения финансовой грамотности пройти игру «Не в деньгах счастье».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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