В статистике появились новые подробности Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уральское полпредство стало давать более подробную статистику о заболевших коронавирусом жителях округа после назначения полномочным представителем президента в УрФО Владимира Якушева. Обновленные данные стали регулярно публиковаться на официальном сайте с 18 ноября.

С 18 ноября информацию о ситуации с коронавирусом начали публиковать с подробными данными

В новой версии в данные добавилось сразу несколько параметров — к примеру, указывается норматив по числу коек для больных коронавирусом, а также процент выполнения этого норматива. К тому же дополнительно появилась графа, где сообщается летальность от коронавируса в каждом регионе. Отдельно уточняется численность населения в каждом регионе, средний возраст жителей.

До 18 ноября коронавирусная статистика на сайте полпредства выглядела так

Информацию о числе заболевших коронавирусом уральское полпредство начало публиковать весной. Подобные сервисы есть не во всех российских федеральных округах. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев был назначен 9 ноября 2020 года.