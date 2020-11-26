Уральское полпредство стало давать более подробную статистику о заболевших коронавирусом жителях округа после назначения полномочным представителем президента в УрФО Владимира Якушева. Обновленные данные стали регулярно публиковаться на официальном сайте с 18 ноября.
В новой версии в данные добавилось сразу несколько параметров — к примеру, указывается норматив по числу коек для больных коронавирусом, а также процент выполнения этого норматива. К тому же дополнительно появилась графа, где сообщается летальность от коронавируса в каждом регионе. Отдельно уточняется численность населения в каждом регионе, средний возраст жителей.
Информацию о числе заболевших коронавирусом уральское полпредство начало публиковать весной. Подобные сервисы есть не во всех российских федеральных округах. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев был назначен 9 ноября 2020 года.
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