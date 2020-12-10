Лиза Монеточка попробовала себя в качестве актрисы

Певица из Екатеринбурга Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка снялась в фильме «Родные». Премьера киноленты состоится на большом экране 11 февраля, пока же в интернете появился трейлер.

«Хочешь в нашу семью? Кем будешь?», — анонсировала выход фильма в Instagram Монеточка. В ленте уральская певица играет дочь главного героя, роль которого исполняет Сергей Бурунов. По сюжету герой Бурунова решает исполнить мечту всей жизни и поехать на Грушинский фестиваль. «Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча которую отец ждал двадцать лет…», — сказано в анонсе к трейлеру.

В фильме также снялись Ирина Пегова, Анна Уколова, Никита Павленко, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, авторами сценария стали Жора Крыжовников, Алексей Казаков, ранее работавшие над фильмами «Горько!» и «Самый лучший день».

Ранее в шоу «Вечерний Ургант» Монеточка рассказала о том, что снимается в кино. Она призналась, что съемки давались ей тяжело. Но тогда певица не стала раскрывать, как называется фильм.