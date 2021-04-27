Клава Кока рассказала о своих самых долгих отношениях

Екатеринбургская певица и видеоблогер Клава Кока (Клавдия Высокова) призналась, что ее самые длинные отношения продлились пять лет. Об этом она рассказала в своем instagram-аккаунте.
«А сколько длились ваши самые долгие отношения? Мои 5 лет», — написала Кока. Также она поделилась видео на котором танцует со своими бабушкой и дедушкой на Мальдивах. Певица подчеркнула, что они вместе уже 50 лет.
Звезда ранее поделилась своими фотографиями с отдыха. На них она позирует в купальнике на фоне моря и пальм. Она впервые вывезла родных на Мальдивы.
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