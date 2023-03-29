В ЛНР рассказали об обманном способе ВСУ доставлять боеприпасы

Марочко: ВСУ перевозят боеприпасы с помощью сельхозтехники

29 марта 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

ВСУ используют зерновозы, чтобы перевозить боеприпасы, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют сельхозтехнику мирных жителей для перевозки боеприпасов. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На купянском направлении под видом весенне-полевых работ украинские боевики используют зерновозы для перевозки боеприпасов», — передает слова Марочко ТАСС. Также подполковник уточнил, что ВСУ заставили фермеров выделить свой транспорт для нужд украинских военных. Ранее Марочко сообщал, что на купянском направлении активизировалась авиация ВСУ, передает Газета.ru . Он уточнил, что самолеты Су-24, Су-27 и МиГ-29 начали чаще приближаться к позициям ВС РФ.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют сельхозтехнику мирных жителей для перевозки боеприпасов. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На купянском направлении под видом весенне-полевых работ украинские боевики используют зерновозы для перевозки боеприпасов», — передает слова Марочко ТАСС. Также подполковник уточнил, что ВСУ заставили фермеров выделить свой транспорт для нужд украинских военных. Ранее Марочко сообщал, что на купянском направлении активизировалась авиация ВСУ, передает Газета.ru. Он уточнил, что самолеты Су-24, Су-27 и МиГ-29 начали чаще приближаться к позициям ВС РФ.