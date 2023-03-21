Марочко: украинские военные заселяются в дома гражданских под Бахмутом

21 марта 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

ВСУ заселяют солдат в жилые дома под Бахмутом, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В пригородах Бахмута (Артемовска) прибывающих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) селят в дома, в которых проживают мирные жители. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Под Бахмутом в Григоровку, Богдановку и Калиновку прибывают украинские солдаты, которые заселяются в дома мирных жителей», — передает слова Марочко РИА Новости. Он отметил, что заселение солдат происходит при отсутствии эвакуации гражданских из домов. Ранее стало известно, что в Бахмуте остается около тысячи гражданских лиц. Эвакуированный житель Бахмута рассказал о фактах стрельбы украинских снайперов по мирным жителям, передает «Царьград». Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призывала гражданских покинуть город, сообщает телеканал 360.

В пригородах Бахмута (Артемовска) прибывающих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) селят в дома, в которых проживают мирные жители. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Под Бахмутом в Григоровку, Богдановку и Калиновку прибывают украинские солдаты, которые заселяются в дома мирных жителей», — передает слова Марочко РИА Новости. Он отметил, что заселение солдат происходит при отсутствии эвакуации гражданских из домов. Ранее стало известно, что в Бахмуте остается около тысячи гражданских лиц. Эвакуированный житель Бахмута рассказал о фактах стрельбы украинских снайперов по мирным жителям, передает «Царьград». Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призывала гражданских покинуть город, сообщает телеканал 360.