Марочко: украинские военные заселяются в дома гражданских под Бахмутом

В пригородах Бахмута (Артемовска) прибывающих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) селят в дома, в которых проживают мирные жители. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Под Бахмутом в Григоровку, Богдановку и Калиновку прибывают украинские солдаты, которые заселяются в дома мирных жителей», — передает слова Марочко РИА Новости. Он отметил, что заселение солдат происходит при отсутствии эвакуации гражданских из домов.
Ранее стало известно, что в Бахмуте остается около тысячи гражданских лиц. Эвакуированный житель Бахмута рассказал о фактах стрельбы украинских снайперов по мирным жителям, передает «Царьград». Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призывала гражданских покинуть город, сообщает телеканал 360.
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