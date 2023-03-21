Марочко: украинские военные заселяются в дома гражданских под Бахмутом

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ заселяют солдат в жилые дома под Бахмутом, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В пригородах Бахмута (Артемовска) прибывающих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) селят в дома, в которых проживают мирные жители. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Под Бахмутом в Григоровку, Богдановку и Калиновку прибывают украинские солдаты, которые заселяются в дома мирных жителей», — передает слова Марочко РИА Новости. Он отметил, что заселение солдат происходит при отсутствии эвакуации гражданских из домов.

Ранее стало известно, что в Бахмуте остается около тысячи гражданских лиц. Эвакуированный житель Бахмута рассказал о фактах стрельбы украинских снайперов по мирным жителям, передает «Царьград». Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призывала гражданских покинуть город, сообщает телеканал 360.

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В пригородах Бахмута (Артемовска) прибывающих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) селят в дома, в которых проживают мирные жители. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Под Бахмутом в Григоровку, Богдановку и Калиновку прибывают украинские солдаты, которые заселяются в дома мирных жителей», — передает слова Марочко РИА Новости. Он отметил, что заселение солдат происходит при отсутствии эвакуации гражданских из домов. Ранее стало известно, что в Бахмуте остается около тысячи гражданских лиц. Эвакуированный житель Бахмута рассказал о фактах стрельбы украинских снайперов по мирным жителям, передает «Царьград». Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призывала гражданских покинуть город, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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