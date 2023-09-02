В Екатеринбурге нашли мертвым украинского машиниста СвЖД

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День Свердловской железной дороги в Законодательном Собрании. Екатеринбург, поезд, кабина машиниста, железная дорога
Мужчина приехал в уральский регион с Украины и работал на железной дороге Фото:

В Екатеринбурге в ведомственной квартире Свердловской железной дороги (СвЖД) найден мертвым машинист, приехавший в Россию с Украины и проживавший в Тюмени. Предположительно, смерть мужчины наступила от передозировки наркотиками, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«На улице Пехотинцев найдено тело машиниста СвЖД. Это 36-летний мужчина, который три года назад приехал работать в Россию с Украины. Постоянно он проживал в Тюмени, но часто бывал в Екатеринбурге по служебным делам. Останавливался в ведомственной квартире, где и нашли его труп», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, рядом с телом лежал шприц. По одной из версий, мужчина погиб от передозировки наркотиками. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СУ СКР Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

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В Екатеринбурге в ведомственной квартире Свердловской железной дороги (СвЖД) найден мертвым машинист, приехавший в Россию с Украины и проживавший в Тюмени. Предположительно, смерть мужчины наступила от передозировки наркотиками, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «На улице Пехотинцев найдено тело машиниста СвЖД. Это 36-летний мужчина, который три года назад приехал работать в Россию с Украины. Постоянно он проживал в Тюмени, но часто бывал в Екатеринбурге по служебным делам. Останавливался в ведомственной квартире, где и нашли его труп», — рассказал собеседник агентства. По его словам, рядом с телом лежал шприц. По одной из версий, мужчина погиб от передозировки наркотиками. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СУ СКР Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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