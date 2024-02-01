Бойца из Краснокамска Пермского края наградили орденом Мужества за участие в специальной военной операции. Сейчас военнослужащий вместе с земляками проходит лечение в одном из госпиталей Луганской народной республики. Об этом сообщается на странице сообщества «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте».
«31 января госпитальные волонтеры посетили пермских ребят в общевойсковом госпитале Луганска, где проходят лечение ребята Авдеевского направления. Накануне в госпиталь приезжало военное руководство для награждения ребят медалями и орденами за их отвагу и храбрость при исполнении воинского долга. Жителя Краснокамска Дениса (позывной Жу-Жа), наградили орденом Мужества!», — рассказали организаторы сообщества «Вежливые люди. Пермяки поздравили военнослужащего с наградой и пожелали ему скорейшего выздоровления.
Ранее житель города ветеран-афганец из Краснокамска Сергей Анисин удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в СВО. Сейчас краснокамец большую часть времени уделяет военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи и проводит уроки мужества в школах.
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