Участника СВО из Пермского края наградили орденом Мужества в госпитале ЛНР. Фото

01 февраля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Орден Мужества краснокамцу вручи в госпитале Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойца из Краснокамска Пермского края наградили орденом Мужества за участие в специальной военной операции. Сейчас военнослужащий вместе с земляками проходит лечение в одном из госпиталей Луганской народной республики. Об этом сообщается на странице сообщества «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте». «31 января госпитальные волонтеры посетили пермских ребят в общевойсковом госпитале Луганска, где проходят лечение ребята Авдеевского направления. Накануне в госпиталь приезжало военное руководство для награждения ребят медалями и орденами за их отвагу и храбрость при исполнении воинского долга. Жителя Краснокамска Дениса (позывной Жу-Жа), наградили орденом Мужества!», — рассказали организаторы сообщества «Вежливые люди. Пермяки поздравили военнослужащего с наградой и пожелали ему скорейшего выздоровления. Ранее житель города ветеран-афганец из Краснокамска Сергей Анисин удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в СВО. Сейчас краснокамец большую часть времени уделяет военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи и проводит уроки мужества в школах. Боец из Краснокамска Денис получил награду в госпитале, где проходит лечение Фото: страница сообщества «Вежливые люди», «ВКонтакте» https://vk.com/59zov

Бойца из Краснокамска Пермского края наградили орденом Мужества за участие в специальной военной операции. Сейчас военнослужащий вместе с земляками проходит лечение в одном из госпиталей Луганской народной республики. Об этом сообщается на странице сообщества «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте». «31 января госпитальные волонтеры посетили пермских ребят в общевойсковом госпитале Луганска, где проходят лечение ребята Авдеевского направления. Накануне в госпиталь приезжало военное руководство для награждения ребят медалями и орденами за их отвагу и храбрость при исполнении воинского долга. Жителя Краснокамска Дениса (позывной Жу-Жа), наградили орденом Мужества!», — рассказали организаторы сообщества «Вежливые люди. Пермяки поздравили военнослужащего с наградой и пожелали ему скорейшего выздоровления. Ранее житель города ветеран-афганец из Краснокамска Сергей Анисин удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в СВО. Сейчас краснокамец большую часть времени уделяет военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи и проводит уроки мужества в школах.