Участника СВО из Пермского края наградили орденом Мужества в госпитале ЛНР. Фото

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Прием губернатора Пермского края. 300 лет Пермь, орден мужества
Орден Мужества краснокамцу вручи в госпитале Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойца из Краснокамска Пермского края наградили орденом Мужества за участие в специальной военной операции. Сейчас военнослужащий вместе с земляками проходит лечение в одном из госпиталей Луганской народной республики. Об этом сообщается на странице сообщества «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте».

«31 января госпитальные волонтеры посетили пермских ребят в общевойсковом госпитале Луганска, где проходят лечение ребята Авдеевского направления. Накануне в госпиталь приезжало военное руководство для награждения ребят медалями и орденами за их отвагу и храбрость при исполнении воинского долга. Жителя Краснокамска Дениса (позывной Жу-Жа), наградили орденом Мужества!», — рассказали организаторы сообщества «Вежливые люди. Пермяки поздравили военнослужащего с наградой и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Ранее житель города ветеран-афганец из Краснокамска Сергей Анисин удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в СВО. Сейчас краснокамец большую часть времени уделяет военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи и проводит уроки мужества в школах.

Боец из Краснокамска Денис получил награду в госпитале, где проходит лечение
Боец из Краснокамска Денис получил награду в госпитале, где проходит лечение
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Бойца из Краснокамска Пермского края наградили орденом Мужества за участие в специальной военной операции. Сейчас военнослужащий вместе с земляками проходит лечение в одном из госпиталей Луганской народной республики. Об этом сообщается на странице сообщества «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте». «31 января госпитальные волонтеры посетили пермских ребят в общевойсковом госпитале Луганска, где проходят лечение ребята Авдеевского направления. Накануне в госпиталь приезжало военное руководство для награждения ребят медалями и орденами за их отвагу и храбрость при исполнении воинского долга. Жителя Краснокамска Дениса (позывной Жу-Жа), наградили орденом Мужества!», — рассказали организаторы сообщества «Вежливые люди. Пермяки поздравили военнослужащего с наградой и пожелали ему скорейшего выздоровления. Ранее житель города ветеран-афганец из Краснокамска Сергей Анисин удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в СВО. Сейчас краснокамец большую часть времени уделяет военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи и проводит уроки мужества в школах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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