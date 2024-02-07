У ФРГ закончилась помощь для Украины: главное о СВО к вечеру 7 февраля

Минобороны Германии: у страны закончилась помощь для Украины

07 февраля 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ уничтожили украинский истребитель МиГ-29 Фото: Seaman Michael Hogan / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представитель немецкого минобороны Арне Коллатц сообщил, что у Германии на данный момент нет возможности поставлять и производить для Украины боеприпасы. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации к вечеру 7 февраля. Поддержка Украины в конфликте с Россией Германия достигла предела возможного в поставке боеприпасов Украине, так как исчерпала все производственные мощности. «Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент», — сообщил Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз (ЕС) должен покупать больше оружия для ВСУ через третьи страны. По его словам, увеличение количества снарядов в зоне боевых действий станет ощутимым. Успехи ВС РФ в зоне СВО В Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ сбили над ДНР украинский истребитель МиГ-29. По данным ведомства, в новых российских регионах было ликвидировано 104 украинских дрона. Новость по теме Карта спецоперации на Украине 7 февраля: в центре Киева прогремели мощные взрывы Российские бойцы поразили украинские предприятия по производству безэкипажных катеров, ракет и ракетных комплексов. Об этом заявили в Минобороны РФ. Военное ведомство отметило, что на купянском направлении российские разведчики обнаружили взводный украинский опорный пункт с засевшими в нем бойцами, передает Пятый канал. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что РФ ведет наступление, которое должно привести к возвращению Красного Лимана (ВС РФ вывели оттуда войска 1 октября 2022 года из-за угрозы окружения со стороны ВСУ) и освобождению Купянска. По его словам, эти наступательные действия можно назвать частью плана по защите приграничных регионов от украинских обстрелов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представитель немецкого минобороны Арне Коллатц сообщил, что у Германии на данный момент нет возможности поставлять и производить для Украины боеприпасы. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации к вечеру 7 февраля. Германия достигла предела возможного в поставке боеприпасов Украине, так как исчерпала все производственные мощности. «Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент», — сообщил Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз (ЕС) должен покупать больше оружия для ВСУ через третьи страны. По его словам, увеличение количества снарядов в зоне боевых действий станет ощутимым. В Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ сбили над ДНР украинский истребитель МиГ-29. По данным ведомства, в новых российских регионах было ликвидировано 104 украинских дрона. Российские бойцы поразили украинские предприятия по производству безэкипажных катеров, ракет и ракетных комплексов. Об этом заявили в Минобороны РФ. Военное ведомство отметило, что на купянском направлении российские разведчики обнаружили взводный украинский опорный пункт с засевшими в нем бойцами, передает Пятый канал. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что РФ ведет наступление, которое должно привести к возвращению Красного Лимана (ВС РФ вывели оттуда войска 1 октября 2022 года из-за угрозы окружения со стороны ВСУ) и освобождению Купянска. По его словам, эти наступательные действия можно назвать частью плана по защите приграничных регионов от украинских обстрелов.