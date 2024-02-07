У ФРГ закончилась помощь для Украины: главное о СВО к вечеру 7 февраля

Представитель немецкого минобороны Арне Коллатц сообщил, что у Германии на данный момент нет возможности поставлять и производить для Украины боеприпасы. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации к вечеру 7 февраля.
Поддержка Украины в конфликте с Россией
Германия достигла предела возможного в поставке боеприпасов Украине, так как исчерпала все производственные мощности. «Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент», — сообщил Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны.
Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз (ЕС) должен покупать больше оружия для ВСУ через третьи страны. По его словам, увеличение количества снарядов в зоне боевых действий станет ощутимым.
Успехи ВС РФ в зоне СВО
В Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ сбили над ДНР украинский истребитель МиГ-29. По данным ведомства, в новых российских регионах было ликвидировано 104 украинских дрона.
Российские бойцы поразили украинские предприятия по производству безэкипажных катеров, ракет и ракетных комплексов. Об этом заявили в Минобороны РФ. Военное ведомство отметило, что на купянском направлении российские разведчики обнаружили взводный украинский опорный пункт с засевшими в нем бойцами, передает Пятый канал.
Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что РФ ведет наступление, которое должно привести к возвращению Красного Лимана (ВС РФ вывели оттуда войска 1 октября 2022 года из-за угрозы окружения со стороны ВСУ) и освобождению Купянска. По его словам, эти наступательные действия можно назвать частью плана по защите приграничных регионов от украинских обстрелов.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.