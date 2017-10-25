Долги по зарплатам обернутся отставками для губернаторов

20:29 25 октября 2017 0

Около 60 тысяч россиян вовремя не получают заработную плату Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Растущие в регионах долги по зарплатам могут обернуться социальными протестами. Именно поэтому способность губернаторов решить проблему будет одним из основных маркеров их работы. По мнению экспертов, федеральные власти попытаются стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки, учитывая приближение выборов главы государства.

В среду, 25 октября, президент России Владимир Путин заявил, что 60 тысяч человек вовремя не получают зарплату. Причем в сельском хозяйстве задолженность ниже, чем в добывающих отраслях. Такую разницу президент объяснил «недисциплинированностью» работодателей и «невнимательным отношением к людям». Общая задолженность по зарплате в стране составляет почти 3,5 млрд рублей.

Владимир Путин обратил особое внимание на зарплатные долги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Я соответствующие сигналы еще дам в прокуратуру, в Следственный комитет. Повнимательней», — обратился президент к главе Минтруда Максиму Топилину.

По данным ведомства, 46% от всего объема долгов по зарплатам приходится на семь регионов, в частности, Хабаровский и Приморский края, Кемеровскую, Амурскую области, республику Коми и Мурманскую область.

По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, в тех регионах, где задержки заработной платы наблюдаются довольно давно, протесты становятся неизбежными. «Как тут не протестовать, ведь кушать хочется каждый день. Президент это прекрасно понимает, поэтому посылает сигнал региональным властям: работайте, активнее выбивайте долги! Если губернаторы не услышат главу государства, то им головы поснимают вместе с прической. Как это у нас принято, обязательно пришлют доктора», — заявил он «URA.RU».

Он также выразил недоумение по поводу того, почему в «черный список» попали Коми, а также Кемеровская Мурманская области, которые «могут похвастаться наличием серьезных ресурсов».

По словам Журавлева, отдельная проблема — это выплата заработной платы бюджетникам. «Вот как регионам-аутсайдерам, погрязшим в долгах и находящимся на грани банкротства, выполнять эту задачу, мне не очень понятно», — заключил Журавлев.

Озвученная задолженность по зарплате не является катастрофической для страны, поскольку составляет лишь одну сотую процента от годового фонда оплаты труда страны, заявил «URA.RU» заместитель директора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Многим россиянам получение заветной зарплаты приходится ждать месяцами Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Ситуацию нельзя сравнить с тем, что происходило в 90-е годы — тогда люди действительно буквально голодали, были вынуждены заниматься чем попало, торговать на трассах. Однако происходящее сегодня тоже является тревожным сигналом. Президент понимает, что в ряде регионов ситуация рискует заметно обостриться, потому что недовольство властью копится», — пояснил собеседник агентства. По его словам, реальные доходы населения продолжают падать, вызывая все большее социальное напряжение. По его мнению, главам регионов, попавшим в список наиболее неблагополучных из-за зарплатных долгов, «есть над чем подумать».

Эксперт Института национальной стратегии, политолог Раис Сулейманов в разговоре с «URA.RU» указал на то, что в условиях продолжающегося в стране экономического кризиса задержки зарплаты выглядят анахронизмом из 90-х годов: «Для региональных властей факты задержки зарплаты будут своеобразным маркером их эффективности работы. Если такие случаи имеют место быть в каком-то регионе, то это значит, что его губернатор несет за это ответственность. Соответственно, он должен приложить все усилия, чтобы ситуацию исправить, иначе его ждет „утрата доверия президента“ с последующей отставкой».

Он также отметил, что внимание к теме во многом вызвано приближением президентских выборов, поскольку Кремлю важно не дать почву для критики в свой адрес. «Если экономический кризис в стране можно списать на санкции Запада против России, то задержки по зарплатам уже невозможно объяснить происками США и Евросоюза. Поэтому единственный вариант — срочно решать эту проблему», — резюмировал Сулейманов.