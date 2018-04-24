Тюменский журналист устроил перед полпредом «Поле чудес»

20:20 24 апреля 2018 0

Игорь Холманских дал поручение по пиару сферы ОПК Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральская оборонка должна стать популярнее в кратчайшие сроки. Способы достижения этого обсуждались во вторник, 24 апреля, на заседании совета по информационной политике при полномочном представителе президента РФ в УрФО Игоре Холманских. Участие в нем приняли главные редакторы и руководители уральских СМИ, а также представители пресс-служб крупных промпредприятий округа.

Александр Ханин предложил 48-часовой пресс-тур по ПНТЗ. «Труба — каждому СМИ», — пошутили журналисты между собой Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Создание и внедрение прорывных технологий требует изменения мышления, общественной психологии, идей и смыслов. И здесь не обойтись без ломки стереотипов, которые, к сожалению, присутствуют в нашем обществе. Они распространяются не только из-за рубежа, но и внутри страны», — обрисовал задачу всем собравшимся полпред.

Выступления журналистов и представителей промышленных предприятий ожидаемо свелись к вопросу о деньгах. В частности, руководитель пресс-службы ОАО «НПО «Курганприбор» Татьяна Хильчук привела три возможных, на ее взгляд, способа популяризировать производство: генерировать интересные информповоды, оплачивать публикации в сторонних СМИ или же создать свое собственное. Все три «успешно практикуются предприятием», призналась специалист, но в итоге предложила рассмотреть вопрос о том, чтобы «закладывать деньги на пиар ОПК в бюджеты регионов».

Татьяна Хильчук выступила красиво и, в отличие от большинства выступавших, по делу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В тему денег ушел и выступавший следом главред «Облгазеты» Дмитрий Полянин. На мероприятии он выглядел здоровым, бодро общался с коллегами, которые тут же интересовались его самочувствием, и не был похож на жертву недавнего «нападения с арматурой». Полянин предложил «сформировать постоянный пул журналистов, который бы освещал специализированные темы развития ОПК, и коллективно финансировать такие варианты» (подобным образом сам Полянин уже несколько лет работает с РПЦ) или же «включать освещение этой темы в государственные муниципальные задания».

Не оригинальным в этом вопросе оказался и главный редактор телеканала «УрФО 24» Андрей Муринович. Похвалив свой канал, который сегодня пришел на смену недавно закрывшейся окружной телекомании «Ермак» (ее также возглавлял Муринович), он несколько сумбурно выразил недоверие к заявлениям о том, что у предприятий ОПК нет денег на пиар в СМИ, и предложил в условиях ограниченных бюджетов выборочно «закупать у СМИ исключительно качественный продукт».

На заседании Муринович оказался соседом руководителя телерадиокомпании «Регион-Тюмень» Анатолия Омельчука.

Тот развеселил коллег, сказав полпреду: «Вы, я думаю, не часто смотрите наш телеканал». После чего встал и передал лично в руки Холманских диск с записями эфира.

Нападали на Полянина с арматурой вроде бы сзади, а слегка поврежден он спереди (заметна ссадина на лбу) Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Да у вас тут прямо „Поле чудес“», — прокомментировал один из гостей уже после совещания.

Куда серьезнее оказался директор уральского филиала «Российской газеты» Сергей Салыгин. Сегодня он сидел на почетном месте по левую руку от полпреда, которое традиционное и неизменно занимает руководитель информагентства «Накануне.ру» Татьяна Николаева. Последняя, как объяснили сотрудники полпредства, отсутствовала по причине отъезда в рабочую командировку. Салыгин предложил окружной власти «не останавливаться на одном совещании». В его представлении власти должны стимулировать руководство госпредприятий сферы ОПК к сотрудничеству с журналистами и налаживать коммуникации между руководителями предприятий в территориях с местными СМИ.

Впрочем, далеко не все предприятия проявили заинтересованность во внимании СМИ. Начальник управления по взаимодействию с органами власти ПНТЗ Александр Ханин вместо практических рекомендаций предпочел рассказать о том, как хорошо работает его предприятие. «Нам всегда есть о чем рассказать, а полный пресс-тур по заводу займет 48 часов», — уточнил представитель ПНТЗ и посоветовал «прививать журналистам патриотизм, учить их восхищаться уральской действительностью». В конце своего выступления Ханин предложил бонусом за внимание журналистов подписывать отрезки выпускаемых предприятием труб названиями СМИ.

Проговорив на протяжении часа, собравшиеся приняли заранее подготовленный проект решения. Согласно ему главы всех регионов УрФО должны до 1 июля «дать поручение разработать рекомендации для пресс-служб предприятий ОПК по вопросам продвижения в информационном пространстве достижений отечественных инновационных технологий». Ко этому, как следует из документа, необходимо будет подключить объединения промышленников и предпринимателей региона.