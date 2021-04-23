Смотрим «Оскар» онлайн и документалку о Павле Дурове

24 апреля выходит документальная лента о Павле Дурове. Основатель Telegram и ВК высоко ее оценил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В эти выходные по всей России — дожди, но это не повод грустить. Провести время увлекательно и познавательно, даже находясь дома, помогут наши новые рекомендации на выходные — 6 самых интересных событий онлайна — от уральского рэпа до Оксара, от комиксов до документалок. Детально — в Афише URA.RU:

6. Послушайте уральский рэп

Выходные начнем под стихи и лирику легендарного голоса уральского рэпа — Наум Блик представил пятый сольный альбом под названием «Меч и Блик», пластинка вышла впервые за 8 лет. В записи участвовали: Гуляй Рванина, Artyom Mashenko, Mic Dogg, Anton Murovei, Лала Салимова и Абдуллин Рамиль. «Вы услышите здесь что-то своё», — анонсировал артист.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14859604' target="_blank">Меч и Блик</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4856612' target="_blank">Наум Блик</a> на Яндекс.Музыке

5. Познакомьтесь с модными трендами

В субботу можно заглянуть на онлайн-трансляцию Mercedes-Benz Fashion Week Russia — главного мероприятия в области моды в России и в Восточной Европе. Тренды 2021—2022 года представляют более 100 российских дизайнеров. Трансляция закончится 24 апреля в 00:00.

4. Почитайте новый комикс про Бэтмена

Компания DC Comics выпустила комикс о новом кроссовере Бэтмена и вселенной Fortnite «Batman/Fortnite: Zero Point». Первые шесть выпусков уже вышли, а в мае и июне будет еще два тома. Завершится серия 6 июля большим финальным томом. Оценить комикс можно на цифровом сервисе DC UNIVERSE INFINITE.

3. Внесите свой вклад в экологию вместе с Ильей Лагутенко

Лидер группы «Мумий Тролль» призвал россиян поддержать экологический марафон, который пройдет 24 и 25 апреля в 60 городах страны. Первый клип в честь акции #временапочище записал исполнитель одноименного хита. «Выходите на масштабную уборку 24 и 25 апреля, прямиком в место, которое вам дорого, и снимите ролик, в котором расскажите, почему именно его вы хотите сохранить чистым. Самым креативным достанутся подарки от нас, группы Мумий Тролль, и ВКонтакте», — обратился к россиянам Илья Лагутенко.

2. Посмотрите документалку о короле соцсетей

Выходит документальный фильм, посвященный Павлу Дурову — основателю «ВКонтакте» и Telegram. Картина состоит из историй, рассказанных друзьями, знакомыми и коллегами IT-магната. Премьера документальной работы состоится на Московском международном кинофестивале, который пройдет с 22 по 29 апреля. 24 апреля фильм станет доступен на стриминговом сервисе Kion, новой версии сервиса «МТС ТВ».

1. Узнайте имена обладателей «Оскара-2021»

В ночь на понедельник в 03.30 по уральскому времени состоится долгожданная трансляция главной кинопремии «Оскар». Мария Миногарова и Александр Рогов будут вести красную дорожку, а в 5:00 кинокритик Егор Москвитин и продюсер Александр Роднянский начнут комментировать церемонию награждения.