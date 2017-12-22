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Главное к этому часу:
Владимир Путин встретился с крупнейшими бизнесменами страны. Правда, список приглашенных ощутимо сократился. Мы узнали, почему отсутствовал Абрамович и кто из уральцев все-таки попал на встречу с президентом.
В Свердловской области назначен новый министр здравоохранения. Его предшественник — Игорь Трофимов — уже решил вопрос с трудоустройством. Экс-министр рассказал «URA.RU» о своей отставке и разговоре с губернатором.
Собчак собралась пожаловаться в прокуратуру на Рогозина из-за «утопленной» таксы. Телеведущая на видео раскритиковала его поступок и намекнула, что вице-премьеру может грозить срок за живодерство.
Соратнику вора в законе Гули, которому присягнули уральские торговцы, проломили голову. Известно, что Солому, который был «раскоронован», наказали за самозванство.
В Москве установят четырехметровый бронзовый памятник патриарху Кириллу. В РПЦ прокомментировали эту идею и рассказали, что подобных монументов будет 16.
Курганские таксисты теперь знают, что бывает, когда «корпоратив удался». От здания мэрии города, например, вызвали такси до Милана. Клиент был готов заплатить почти 93 тысячи рублей, если водитель знает итальянский.