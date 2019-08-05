Звезда «Уральских пельменей» возмутился травлей Шахрина после выступления в Москве

Сергей Исаев считает, что лидеру группы «Чайф» не стоит обращать внимания на нападки сторонников оппозиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев поддержал лидера рок-группы «Чайф» Владимира Шахрина, который пожаловался на травлю после выступления на московском фестивале. Юморист считает, что на недовольство сторонников оппозиции не стоит обращать внимания.

«Многим моим друзьям (москвичам с Екатеринбурга) нравится [мэр Москвы Сергей] Собянин, и я им верю. Они тоже не пошли [на несанкционированные митинги] и не пойдут! У нас в Екатеринбурге в день протеста тоже был концерт, никто даже и не подумал что-то отменять. Так, „потрещали“ в газельке по-стариковски, послушали одного переживающего и все, дальше работать поехали!» — написал Исаев на своей странице в Facebook.

Ранее лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на московском фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа. Музыканты поднялись на сцену в тот момент, когда в столице началась незаконная протестная акция. Интернет-пользователи стали критиковать группу за поддержку властей и решения Московской городской избирательной комиссии не регистрировать для участия в выборах в Мосгордуму ряд кандидатов, в чьих подписных листах обнаружился брак и в том числе «мертвые души». В соцсетях сторонники несистемной оппозиции атаковали страницы Шахрина и группы «Чайф», оставляя многочисленные оскорбительные комментарии.